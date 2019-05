La classifica della Serie A a una giornata dalla fine

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Riccione-San Marino) : Primoz Roglic si impone nella cronometro - quarto Vincenzo Nibali : Lo sloveno Primoz Roglic ha vinto la nona tappa del Giro d’Italia 2019, una cronometro individuale di 34,8 km da Riccione a San Marino. Il corridore della Jumbo-Visma ha realizzato il miglior tempo in questa prova contro il tempo, tagliando il traguardo in 51’52”, facendo 11” meglio del belga Victor Campenaerts (Lotto Soudal) e 1’ dell’olandese Bauke Mollema (Trek – Segafredo). Grande prova anche del nostro Vincenzo Nibali (Bahrain ...

classifica Giro d’Italia 2019 - ottava tappa : Valerio Conti sempre in maglia rosa - i big si controllano prima della cronometro : Valerio Conti conserva la maglia rosa al termine dell’ottava tappa del Giro d’Italia 2019, l’alfiere della UAE Emirates non ha corso particolari rischi lungo la Tortoreto Lido-Pesaro che nel finale è stata caratterizzata dalla pioggia. L’asfalto bagnato ha messo in difficoltà il gruppo ma il laziale è stato ben protetto dai compagni di squadra e dunque domani sarà al via col simbolo del primato in occasione della ...

Fiorentina - Montella : “Non preoccupato della classifica ma della poca serenità…” : Rischio no, ma leggera paura sì. La Fiorentina non vince da troppo tempo e la salvezza non è ancora matematica. In un clima non proprio tranquillo, i viola andranno domani a Parma, altra squadra non ancora sicura della permanenza. Consueta conferenza stampa della vigilia per il tecnico Vincenzo Montella. Ecco cosa ha detto. “Non sono preoccupato della classifica. Sono convinto che faremo punti e poi da lunedì prossimo penseremo con ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Cassino-San Giovanni Rotondo) : trionfo di Fausto Masnada - Valerio Conti nuova maglia rosa : Fausto Masnada (Androni Giocattoli – Sidermec) ha vinto la sesta tappa del Giro d’Italia 2019, 238 km da Cassino a San Giovanni Rotondo. oggi è andata in porto la fuga e il 25enne bergamasco ha fatto la differenza sull’unico GPM di giornata, battendo poi in una volata a due Valerio Conti (UAE-Team Emirates), che conquista invece la maglia rosa. Alle loro spalle si piazzano gli spagnoli José Joaquín Rojas (Movistar) e Rubén Plaza ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Orbetello-Frascati) : Carapaz si aggiudica la tappa - Roglic guadagna terreno sugli altri big : L’ecuadoregno Richard Carapaz (Movistar) si aggiudica a sorpresa la quarta tappa del Giro d’Italia 2019 regolando allo sprint l’australiano Caleb Ewan e l’italiano Diego Ulissi al termine di una frazione condizionata da una serie di cadute potenzialmente determinanti anche per la classifica generale. La maglia rosa Primoz Roglic ha guadagnato 16″ rispetto ad altri uomini di classifica come il nostro Vincenzo Nibali, ...

Internazionali d’Italia Roma 2019 - quante posizioni guadagna Matteo Berrettini in classifica? Le proiezioni nel ranking Atp : il romano a ridosso della top30! : Grande impresa di Matteo Berrettini, che al Foro Italico ha appena eliminato nel secondo turno degli Internazionali d’Italia, il tedesco Alexander Zverev, numero 4 del seeding: l’azzurro, in tabellone con una wild card, vince con un doppio 7-5 e compie un altro passo in avanti anche nel ranking ATP. L’azzurro, al momento, tornerebbe virtualmente ad eguagliare il best ranking: grazie ai 45 punti incamerati oggi sale a quota ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Vinci-Orbetello) : Elia Viviani declassato - vince Gaviria! : Volata doveva essere e volata è stata: la Vinci-Orbetello, terza tappa del Giro d’Italia, seconda in linea, ha visto l’arrivo di gruppo dopo 220 km nel quale il plotone è andato ad una velocità più bassa di quella prevista dagli organizzatori. Dopo la seconda posizione ottenuta ieri a Fucecchio, oggi il campione italiano Elia Viviani aveva tagliato il traguardo davanti a tutti ma è stato declassato per aver cambiato traiettoria negli ...

Giro d’Italia 2019 - risultato e classifica della tappa di oggi (Vinci-Orbetello) : Elia Viviani vince in maglia tricolore : Volata doveva essere e volata è stata: la Vinci-Orbetello, terza tappa del Giro d’Italia, seconda in linea, ha visto l’arrivo di gruppo dopo 220 km nel quale il plotone è andato ad una velocità più bassa di quella prevista dagli organizzatori. Dopo la seconda posizione ottenuta ieri a Fucecchio, oggi a trionfare è stato il campione italiano Elia Viviani, al primo successo in questo Giro. Di seguito l’ordine d’arrivo ...

Pallanuoto - A1 2019 : risultati e classifica della 25ma giornata. AN Brescia sempre al comando - lotta per la sesta piazza : Ci avviciniamo alla chiusura della regular season per quanto riguarda la Serie A1 di Pallanuoto maschile: oggi è andata in scena la 25ma giornata. AN Brescia che si conferma in vetta: i lombardi nonostante le tante assenze riescono ad imporsi a Trieste. Successo nettissimo per la Pro Recco in casa sull’Ortigia, facile anche la BPM Sport Management. lotta aperta per la sesta piazza, in palio l’ultimo posto per la Final Six. Andiamo a ...

Il libro dell’editore Altaforte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon : Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri

Giro d’Italia 2019 : la classifica della nazioni più vincenti della storia. Italia nettamente al comando : Siamo ormai alla vigilia della partenza del Giro d’Italia 2019 e la trepidante attesa che ha caratterizzato le ultime giornate sta per essere ripagata. Lo spettacolo della 102a edizione della Corsa Rosa prenderà il via domani da Bologna e accompagnerà tifosi e appassionati per tre intense settimane al termine delle quali sarà noto il nome del vincitore. Il pubblico Italiano sosterrà compatto Vincenzo Nibali (Bahrain Merida), alla ricerca ...

Vela – J/70 Cup 2019 : Calvi Network leader della classifica ad Ancona : J/70 Cup 2019, Calvi Network ad Ancona da leader della classifica A poco più di un mese dalla vittoriosa trasferta di Scarlino Calvi Network è pronto per la seconda tappa della J/70 Cup che, organizzata da Marina Dorica e in programma ad Ancona, impegnerà una cinquantina di equipaggi, inclusa la quasi totalità dei big della classe. I team sono già da alcuni giorni all’ombra del Conero, dove hanno preso confidenza con il campo di ...

Giro d’Italia 2019 : annunciata la formazione della Jumbo-Visma. Primoz Roglic non si nasconde - obiettivo classifica generale : Tra le squadre più attese che prenderanno il via al Giro d’Italia 2019, in partenza da Bologna sabato 11 maggio, c’è sicuramente il Team Jumbo-Visma. La formazione olandese si presenta all’appuntamento con importanti ambizioni in ottica classica generale e con una selezione allestita appositamente per supportare il proprio capitano, ovvero lo sloveno Primoz Roglic. Considerate le tredici vittorie già in archivio in questa prima ...

smart EQ fortwo e-cup - Vallelunga - Gara 1 e 2 : Ferri e Carboni condividono vittorie e la vetta della classifica : smart EQ fortwo e-cup " Vallelunga, Gara 2: la cronaca Gianluca Carboni ha portato la prima vittoria al Team Rossi nella Gara 2 resa incerta dalla pioggia e dalla griglia invertita. Partito 7°, ...