ilpost

(Di lunedì 20 maggio 2019) In32, tra cui 3 guardie,durante unain un carcere di massima sicurezza a Vakhdat, una città a 25 chilometri dalla capitale Dushanbe. Stando alle prime informazioni, laè cominciata con un gruppo di

ilpost : In Tagikistan 32 persone sono morte per una rivolta in una prigione -