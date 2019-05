Treviso | 91enne spara al genero 63enne e lo uccide

Blastingnews

(Di domenica 19 maggio 2019) Una terribile tragedia familiare si è consumata questa mattina a Silea, nel trevigiano, precisamente in via Nerbon, dove in una villetta un uomo di 91 anni hato al, un. L'omicida è Giovanni Padovan, mentre la vittima si chiamava Paolo Tamai. Tutto è successo in pochi, concitati istanti, mentre tra i due era in corso una furibonda lite, per motivi che al momento sono al vaglio degli inquirenti. Proprio in pieno alterco, Padovan ha preso il fucile, e hato, a quanto sembra mentre il suocero si trovava sulla soglia di casa, colpendolo in pieno volto e provocando il suo immediato decesso. La moglie di Tamai è rimasta sotto choc, ed è stata portata in ospedale, mentre il killer si è barricato in casa fino all'arrivo dei carabinieri. Lo stesso è stato arrestato. Un ventennio di liti Secondo quanto riporta la stampa locale e nazionale, pare che tra i due ormai da ...

