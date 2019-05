Domenica In | dopo il “no” di De Filippi | Mara invita la Marcuzzi e il suo ex

Upfront 2019-20 ABC : A Million Little Things resta dopo Grey's Anatomy - The Rookie la Domenica sera. ABC non rivoluziona il palinsesto : Update 14 Maggio ore 16:00 ABC ha annunciato il proprio palinsesto autunnale nel solco della tradizione: pochi cambiamenti sostanziali e tre novità al debutto in autunno come per NBC e FOX. La seconda stagione di The Rookie si sposta la domenica sera alle 22 dopo tre ore dedicate a show e reality, American Housewife raggiunge Fresh off the Boat al venerdì, A Million Little Things resta nella spazio post Grey's Anatomy con Station 19 che ...

Jonas - l’attaccante brasiliano chiuderà dopo l’ultima gara di Domenica? : Il contratto di Jonas con il Benfica andrà in scadenza nel giugno del prossimo anno; c’è la possibilità concreta però che il centravanti brasiliano decida di chiudere anzitempo la sua avventura coi lusitani, forse dopo aver vinto il campionato domenica prossima.Calcio estero, Storie, Sudamerica, Jonas / Con l’esplosione del giovane fenomeno Joao Felix e qualche acciacco di troppo che ogni tanto lo perseguita, pare che Jonas ...

Bianca Guaccero a Domenica In rivela : “Dopo Detto Fatto…” : Bianca Guaccero a Domenica In su Detto Fatto: “Ora vado in vacanza!” La Festa della Mamma ha caratterizzato anche questa terz’ultima puntata di Domenica In. Mara Venier ha ringraziato il suo pubblico per averla seguita in quest’avventura televisiva che le ha regalato così tante soddisfazioni. Grazie a lei il salotto buono della Domenica pomeriggio di Rai1 è tornato a risplendere di allegria e spensieratezza. Ospiti di ...

Riccardo Fogli - l’ex moglie gli scrive dopo Domenica In : il messaggio : Riccardo Fogli, l’ex moglie Viola Valentino gli scrive dopo Domenica In: il messaggio al cantante e alla moglie Karim Trentini Pochi giorni fa, Riccardo Fogli e la moglie Karim Trentini sono stati ospiti nel salotto di Domenica In, alla corte di Mara Venier che ha guidato un’intervista ‘sensibile’. Zia Mara, con molto tatto, ha preferito […] L'articolo Riccardo Fogli, l’ex moglie gli scrive dopo Domenica In: ...

Domenica Live il comico Dado dopo l’aggressione mia figlia è sotto choc : Ospite a “Domenica Live” Il comico Dado parla dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato della figlia. «Mia figlia ha 14 anni, il ragazzino ne ha 17. Ho parlato con suo padre e lui nega tutto, mi ha detto: “Sono ragazzi”. l’aggressione è la parte finale, ma questa storia va avanti da sette mesi. Ho parlato con il padre e con la madre, poi ho fatto sei denunce. I suoi genitori mi dicevano sempre: “So’ ragazzi, so’ ...

Domenica Live il comico Dado parla dopo l’aggressione : Il comico Dado a “Domenica Live” parla dell’aggressione subita da parte dell’ex fidanzato della figlia. «Mia figlia ha 14 anni, il ragazzino ne ha 17. Ho parlato con suo padre e lui nega tutto, mi ha detto: “Sono ragazzi”. l’aggressione è la parte finale, ma questa storia va avanti da sette mesi. Ho parlato con il padre e con la madre, poi ho fatto sei denunce. I suoi genitori mi dicevano sempre: “So’ ragazzi, so’ ragazzi”. Pure Attila è ...

Domenica In - Fabrizio Moro : "Dopo il primo Sanremo ho riparato tetti - ma non mi sono mai arreso" : Fabrizio Moro è stato tra gli ospiti dell'ultima puntata di Domenica In, il contenitore della Domenica pomeriggio di Rai 1, condotto da Mara Venier. Il cantautore romano si è confessato a cuore aperto alle telecamere della trasmissione, parlando della sua carriera travagliata ed esibendosi sulle note dei suoi più grandi successi, tra gli applausi scroscianti del pubblico in studio. L'intervista si è conclusa con la performance di Ho ...

L'Imolese chiude terza dopo il 3-3 miracoloso - inizierà i play-off Domenica 19 maggio : La cronaca . Sulla risaia ravennate, manco fosse una città sul delta del Mekong, non c'è partita. In campo ci sono solo i padroni di casa che cercano di colpire L'Imolese, mai vista così in ...

Domenica In - Fogli e la moglie si confessano dopo l’Isola (e Corona) : Riccardo Fogli ospite a Domenica In si racconta, in tranquillità e visibilmente emozionato, alla padrona di casa Mara Venier. Subito infatti, esordisce dicendo: “Non farmi piangere, ho già pianto abbastanza”, riferendosi ovviamente al caso mediatico che l’ha travolto quando era concorrente all’Isola dei Famosi. Nel corso dell’intervista la conduttrice fa un piccolo excursus sulla sua carriera, con video dei primi ...

Domenica In - Riccardo Fogli e la moglie Karin si raccontano dopo l’Isola : Riccardo Fogli ospite a Domenica In si racconta, finalmente in tranquillità (e visibilmente emozionato) alla padrona di casa Mara Venier. Finalmente è arrivata la quiete per il cantante: durante il programma la conduttrice fa un piccolo excursus sulla sua carriera con video dei primi concerti dei Pooh, mixati a esibizioni live di grandi classici, come “Piccola Ketty”. Riccardo, commosso, racconta aneddoti e particolarità sulla sua vita passata ...

Dopo il lato B - Federica Pellegrini mostra il lato A! Il selfie hot della Domenica fra dolcezza e sensualità [GALLERY] : Federica Pellegrini sempre più sexy su Instagram: la nuotatrice azzurra regala un nuovo selfie hot ai propri fan Federica Pellegrini continua a scatenare le fantasie dei fan. La nuotatrice azzurra, negli ultimi giorni, ha deciso di dare una svolta sexy al proprio profilo Instagram, postando una serie di scatti hot molto apprezzati dai fan. Dopo aver mostrato il proprio lato B, tanto in piscina quanto in intimo, Federica Pellegrini ha ...

Domenica In - la Angiolini presa di mira da alcuni haters dopo l'intervista : 'Antipatica' : Domenica 28 aprile Ambra Angiolini è stata ospite nel salotto di Mara Venier. Chi conosce l'attrice romana sa benissimo che Ambra non ama esporsi molto sulla sua vita privata, ma ieri a Domenica In ha tirato fuori qualcosa in più a riguarda della sua vita privata. Nonostante il suo grande sforzo alcuni haters non hanno affatto gradito il suo modo di porsi e sui social hanno scritto dei commenti al vetriolo sull'attrice. Nel corso dell'intervista ...

Ambra massacrata dopo l’intervista a Domenica In. “Stupida ed antipatica” : Ospite di Mara Venier a Domenica In, Ambra Angiolini si è raccontata a tutto tondo nel salotto della “zia”, ma il pubblico da casa non ha gradito l’atteggiamento dell’attrice e l’ha accusata di essere... L'articolo Ambra massacrata dopo l’intervista a Domenica In. “Stupida ed antipatica” proviene da Gossip, News, VIPs, Anticipazioni, Reality.

"Stupida e antipatica - non cambi". Ambra massacrata dopo l'intervista a Domenica In : Ospite di Mara Venier a Domenica In , Ambra Angiolini si è raccontata a tutto tondo nel salotto della 'zia', ma il pubblico da casa non ha gradito l'atteggiamento dell'attrice e l'ha accusata di ...