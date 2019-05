Brescia | morte di Mario Bozzoli | nipoti dell’imprenditore accusati di omicidio premeditato

Maltempo - due persone morte nel Bresciano : Una nuova ondata di Maltempo si è abbattuta sull'Italia nelle ultime ore e le regioni del Nord del Paese sono state le più colpite. Due persone sono rimaste uccise ad Urago d'Oglio, in provincia di Brescia, dopo esser state travolte da alcuni alberi crollati a causa del forte vento.Si tratta di due cittadini romeni di 40 anni, due pescatori che si trovavano sulla riva dell'Oglio per una battuta di pesca quando sono stati ...

'Terun Terun' : Leonardo Morosini del Brescia minacciato di morte per coro a fine partita - Sky TG24 - : Il centrocampista, durante la festa per la promozione delle Rondinelle in Serie A, ha urlato al megafono il coro. In un video di scuse ha spiegato l'intento "non razzista": "Volevo prendere in giro un ...

