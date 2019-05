huffingtonpost

(Di domenica 19 maggio 2019) I tempi bui si riaffacciano e la Comunitàdiprende una posizione politica forte a una settimana delle elezioni europee del 26 maggio. Marcando una distanza profonda dall’estremasovranista che, soprattutto in alcuni sui esponenti, rievoca posizione “suprematiste” che preoccupano il mondo ebraico.“Pensavamo di aver sconfitto quel male ma dopo 70 anni quel male si è riaffacciato. Striscioni e manifestazioni che inneggiano a simboli che pensavamo davvero di non rivedere più”. È un passaggio dell’intervento della presidente Ruth Dureghello, durante il convegno “in. Dalla rabbia all’odio”. “Non saremo e non vogliamo essere indifferenti - sottolinea Dureghello - e lo facciamo non solo perché ebrei, ma perché non possiamo assistere al silenzio di chi di ...

ruffino_paola : RT @HuffPostItalia: Attenti a questa destra. La Comunità ebraica di Roma contro i suprematismi in Europa - HuffPostItalia : Attenti a questa destra. La Comunità ebraica di Roma contro i suprematismi in Europa - lifsworld : RT @martysh__: Qua fuori c’è un mondo che ti aspetta per darti tutto ciò di quello che lì dentro ti hanno privato IL SOSTEGNO L’AMORE PER… -