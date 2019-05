Federica Nargi al top dopo il parto

ilgiornale

(Di sabato 18 maggio 2019) Ludovica Marchesela gravidanza,è tornata sui social più bella che mai, tanto da far insorgere dei dubbi sul corpo post-di tutte le neomamme che la seguono. Tutto merito di madre natura?è di certo una delle showgirl più amate dal pubblico italiano. Da pochissimo la bellissima moglie del calciatore Alessandro Matri è anche diventata mamma per la seconda volta.la piccola Sofia, infatti, l’ex velina ha dato alla luce la secondogenita Beatrice. Ed è proprio su Instagram che i suoi follower possono prendere parte a questo nuovo capitolo della vita in casa Matri. Nonostanteilsi sia concessa qualche giorno lontana dai social, da qualche settimana è tornata a postare contenuti con regolarità. Così, tra le foto di famiglia, spunta uno scatto di lavoro, in cuisi mostra in splendida forma in un completo rosa ...

Golssipofficial : Federica Nargi, la foto in costume fa impazzire i fan: 'E tu avresti partorito 2 mesi fa?' - Golssip - silviasan_s : Ricordate Federica Nargi e Costanza Caracciolo? Queste sono loro adesso. Feel old yet? #noneladurso - blogstreetnews : [Fonte: milanoblog_it] Federica Nargi, la foto in costume dell’ex velina è da urlo -