Salvini | Spero che la prof sospesa a Palermo torni a scuola | vorrei

Salvini : “Spero che la professoressa sospesa a Palermo torni a scuola - la voglio incontrare” : «Giovedì prossimo sarò a Palermo a testimoniare la lotta alla mafia e per onorare la memoria del giudice Falcone e dei caduti della strage di Capaci. Sono sicuro, e ne sarei felice, che ci sarà anche modo di incontrare la professoressa Rosa Maria Dell’Aria, che mi auguro possa tornare quanto prima al suo lavoro a scuola, e gli studenti di quella sc...

Matteo Salvini : “Troppa sintonia tra Cinque Stelle e Pd - spero M5s non abbia cambiato idea” : Matteo Salvini di nuovo contro gli alleati di governo del M5s: "Dicono no all’autonomia, no alla flat tax, no al nuovo decreto sicurezza. Mi spieghi qualcuno se vuole andare d’accordo con il Pd o con gli italiani e la Lega, rispettando il patto". Immediata la replica di Luigi Di Maio, che accusa il Carroccio di evitare i vertici di governo in quanto "hanno preso sul personale il caso Siri".Continua a leggere

ll cardinale riattacca la luce in un palazzo occupato a Roma. Salvini : spero che paghi anche le bollette : "E Dio disse luce e luce fu". E' quanto ha twittato Spin Time Labs, che rappresenta il palazzo occupato con circa 450 persone che ci vivono a Roma, via di Santa Croce in Gerusalemme. La notte scorsa, infatti, è tornata la luce nello stabile, al buio e senza acqua calda dal 6 maggio a causa di un debito di 300mila euro per le bollette. A risolvere la situazione è stato il Vaticano, nella persona dell'elemosiniere del Papa, il cardinale Krajewsky, ...

Di Maio attacca Salvini sui rimpatri e dice : "Spero che telefonate tra Lega e Forza Italia vengano smentite" : Luigi Di Maio questa mattina ha pubblicato un lungo post su Facebook in cui affronta diversi temi: prima di tutto, pur senza farne il nome, attacca Matteo Salvini accusandolo di non prendersi le sue responsabilità sulle materie di sua competenza, ossia i rimpatri, poi parla della notizia secondo cui ci sarebbero dei contatti tra Lega e Forza Italia per far cadere il governo Conte e infine annuncia che martedì prossimo sarà chiesta la ...

Che tempo che fa - Fazio sull’assenza di Salvini : «Mi dispiace - spero ci sia occasione nella prossima stagione» – Video : Fabio Fazio, Che tempo che fa “Una brevissima ma doverosa precisazione” in nome del “pluralismo a cui Che tempo che fa si è sempre attenuto“. In apertura dell’odierna puntata del suo programma, Fabio Fazio ha letto un comunicato in merito alla decisione di Matteo Salvini di non prendere parte alla trasmissione, in polemica con il conduttore stesso ed i suoi compensi. Il presentatore, però, si è trattenuto ...

Che Tempo Che Fa - Fazio : "Salvini non è venuto. Spero ci sia occasione nella prossima stagione" (VIDEO) : Fabio Fazio apre la puntata di Che Tempo Che Fa del 5 maggio con una "doverosa precisazione" dichiarazione per spiegare al pubblico che il ministro Salvini è stato invitato a partecipare, in un'ottica di pluralismo "cui il nostro programma si è sempre attenuto", ma che ha fatto sapere, "con continue dichiarazioni" che non avrebbe accettato l'invito. "Al di là della sua opinione su di me sarebbe stato interessante ascoltare le sue opinioni ...

Milan - Salvini ironico : “Spero in Conte - Antonio e non Giuseppe…” : Momento tutt’altro che positivo per il Milan, in ritiro a Milanello e atteso dalla gara di lunedì con il Bologna. Come sempre attento alle vicende rossonero, il ministro dell’Interno Matteo Salvini ha fatto una battuta sulla squadra di cui è tifoso alludendo al possibile prossimo allenatore del Diavolo. “Mi danno del razzista, del fascista, ma io ho solo il problema di essere Milanista e sto vivendo, per questo, un ...

Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte - Di Maio : “Contento - spero che per Salvini sia superato il caso” : Sembra esserci una svolta nella questione Siri, il premier Conte ha deciso, Luigi Di Maio Contento Dopo la decisione del presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, che vuole le dimissioni del sottosegretario leghista Armando Siri, indagato per corruzione, interviene anche il vicepresidente del Consiglio, Luigi Di Maio: “Non esulto, non è una vittoria, sono Contento perché … Continue reading Chieste le dimissioni di Siri da Giuseppe Conte, ...

Europee : Salvini - spero Vox sia alleato : ANSA, - MILANO, 29 APR - "spero di avere gli amici di Vox alleati nell'Europa che stiamo costruendo, conto ci siano anche loro". Lo ha detto il ministro dell'Interno e leader della Lega Matteo Salvini ...

25 aprile - Strada insulta Salvini : "Spero si tolga dal c..." : La sfilata del 25 aprile a Milano ha avuto un obiettivo chiaro: mettere nel mirino il "nemico" Salvini. Insulti, offese e attacchi al ministro degli Interni hanno declinato questa giornata per la Festa della Liberazione. E a mettere nel mirino il ministro tra una bandiera rossa e l'altra c'era anche Gino Strada. Il fondatore di Emergecy non ha risparmiato attacchi al titolare del Viminale e ai microfoni di Rpubblica tv ha affondato il colpo sul ...

Matteo Salvini : Se questo governo va avanti? Chiedete agli amici 5S - spero vogliano lavorare : Il ministro degli Interni Matteo Salvini accusa i Cinque Stelle di voler minare la tenuta del governo: "Per quello che mi riguarda continuerò a lavorare per i prossimi 4 anni. Mi sono impegnato a non rispondere più alle provocazioni, anche oggi ho letto tra le 5 e le 10 dichiarazioni contro di me".Continua a leggere

Luigi Di Maio - la disperazione del grillino che ricatta Salvini : "Spero voti sul Conflitto d'interessi" : Dal fronte grillino appare sempre più chiara l'intenzione di cercare la rissa a tutti i costi con Matteo Salvini e i leghisti. Già nell'intervista rilasciata a Repubblica, Luigi Di Maio si è lanciato in velate minacce al suo alleato, colpevole a suo dire di aver intavolato nuovi accordi con prospett

Salvini a muso duro con Varoufakis : 'Spero non fosse sobrio - ha detto una c...' : In Europa si guarda con interesse al fatto che, in Italia, i sondaggi stanno registrando la costante supremazia della Lega. Un risultato che è il frutto della costante esposizione di un leader come Matteo Salvini che si espone in prima persona, catalizzando simpatie ed anche antipatie. Il filone a cui appartiene è quello dei sovranisti e, per forza di cose, si tratta di una posizione opposta a quella dell'ex Ministro delle finanze della Grecia ...

Olimpiadi - Salvini : "Spero di portarle in Italia" : "C'è l'impegno del governo, c'è la volontà di Comuni e Regioni, c'è un vantaggio economico stimato in diversi miliardi di euro, c'è l'Italia che può essere vetrina del mondo". "Assolutamente c'è la ...