Morto Mazzoni | l' ex calciatore e allenatore aveva 88 anni

Blastingnews

(Di venerdì 17 maggio 2019) Mariose n'è andato all'età di 88. Per moltilo sportivo toscano è stato una delle figure di riferimento della Fiorentina, un autentico maestro del settore giovanile viola e anchedella formazione gigliata in due distinte occasioni negli'70, una delle quali culminata con la vittoria della Coppa Italia. Grazie ai suoi insegnamenti il calcio italiano ha potuto conoscere giocatori del calibro di Orlandini, Esposito, Galdiolo, Caso, Casarsa, Vincenzo Guerini e Giancarlo Antognoni. La Fiorentina saluta MarioPrimae poi: Marioha vissuto il mondo del calcio a 360° e ha avuto modo di cimentarsi in varie realtà calcistiche italiane del Centro e del Sud. Agli inizi della sua carriera da, tra l'immediato dopoguerra e i primi'50, nel ruolo di centrocampistaindossa le casacche di varie società ...

firenzesulweb : Calcio, lutto nella Fiorentina: morto Mario Mazzoni - NotizieFirenze : #firenze: Calcio, lutto nella Fiorentina: morto Mario Mazzoni - fanpage : Morto Mario Mazzoni, vinse da allenatore la Coppa Italia con la Fiorentina nel 1975 -