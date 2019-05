Miglior calciatore della Eredivisie | vince Matthijs De Ligt

[Foto] Mertens festeggia su Twitter : “Un onore arrivare al record di Maradona - il Miglior calciatore di tutti i tempi” : Traguardo speciale per Mertens, che con il gol al Frosinone è salito a quota 81 reti in Serie A con la maglia del Napoli. Il belga ha così agganciato un certo Diego Armando Maradona al 3º posto nella classifica dei migliori marcatori di sempre del club partenopeo in A. Un risultato celebrato dall’attaccante anche su Twitter, dove ha condiviso un fotomontaggio che lo ritrae sulle spalle del Pibe de oro. “Un onore, scrive ...

Miglior calciatore della Premier League - la lista dei sei candidati : fuori Salah [NOMI] : Tre giocatori del Manchester City, due del Liverpool e uno del Chelsea. L’Assocalciatori inglesi ha reso nota la lista dei sei candidati al premio di Miglior giocatore della Premier League 2018-19: si tratta di Bernardo Silva, Raheem Sterling, Sergio Aguero, Virgil van Dijk, Sadio Mane ed Eden Hazard. fuori il vincitore della scorsa edizione, Momo Salah, mentre Sterling e Silva sono in corsa anche per il premio di Miglior giovane ...

Balotelli Miglior calciatore del mese - il riconoscimento assegnato a SuperMario inorgoglisce l’attaccante : Mario Balotelli nominato miglior giocatore della Ligue 1 per il mese di marzo 2019: l’attaccante italiano si toglie una piccola soddisfazione Tanto discusso in Italia, quando apprezzato in Francia. Mario Balotelli, nonostante i suoi colpi di testa mai dimenticati, ha ottenuto una piccola soddisfazione in Ligue 1. Grazie ai 7 gol realizzati con l’Olympique Marsiglia a marzo ed alle sue prestazioni costanti, l’attaccante si ...

Dacia : arriva il Best Value Player - un premio per il calciatore dal Miglior rendimento : Dopo le esperienze degli anni scorsi con le piccole imprese, le squadre, le famiglie, i giovani ed i sogni, Dacia si è concentrata sul mondo del pallone. Nell'ambito del Best Value Player ci sono in ...

Best Value Player : Dacia e La Gazzetta dello Sport insieme per premiare il Miglior calciatore di Seria A : Dacia e La Gazzetta dello Sport consegneranno il premio che valorizzerà il calciatore che dimostrerà di aver sfruttato al meglio le proprie risorse mettendole a disposizione del proprio club Nasce Best Value Player powered by Dacia, l’iniziativa studiata e sviluppata grazie alla collaborazione tra La Gazzetta dello Sport e la Casa automobilistica che, in occasione dell’ultima giornata del Campionato di Serie A, premierà il calciatore che ...