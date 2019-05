Luperto a KissKiss | «Cambiare ruolo non è facile | ma bisogna farlo Ancelotti ha idee

ilnapolista

(Di venerdì 17 maggio 2019) Sebastianoin un intervista a Radio: Sulla cena di fine stagione «Mi hanno fatto cantare con i napoletani (Insigne e Gaetano, ndr), il mister mi ha chiamato con i napoletani, ma ormai è come se fossi napoletano. C’è stato un bel clima, ci siamo divertiti tanto» Il bilancio di quest’anno «E’ stato un anno importante sotto il profilo della crescita. Il mister mi ha gestito bene, schierandomi nelle occasioni giuste. Queste partite col Napoli per me sono oro, non me l’aspettavo proprio Spero di restare ancora a lungo qui a Napoli.ha avuto lechiare fin da subito su di me.» Sul secondo posto ed il finale di stagione: «Ci siamo promessi di finire la stagione al meglio, lo dobbiamo ai tifosi ed a noi stessi. Siamo contenti del secondo posto, potevamo fare meglio in qualche partita. Potevamo gestire meglio la partita con ...

