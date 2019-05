La Juve non risente dell’addio di Allegri In borsa chiude con +2%

Sarri-Juve - ancora prematuro - l’ex tecnico del Napoli non è così vicino come si dice : ancora prematuro affermare la vicinanza di Maurizio Sarri alla Juventus “La Juventus vuole Maurizio Sarri”: l’indiscrezione di mercato. Per i bookmakers si può fare „arebbe un colpo basso per i tifosi del Napoli ma, stando a quanto riportato da Sportitalia, Maurizio Sarri è in cima alla lista stilata da Agnelli e Paratici, vertici della Juventus, per individuare il successore … Continue reading Sarri-Juve, ancora ...

Guardiola - 'Non vado alla Juventus'/ Salta il suo arrivo dopo Allegri? : Guardiola non andrà alla Juventus, il tecnico del Manchester City fa muro anche se le voci nei suoi confronti non sembrano destinate a terminare.

Guardiola : «Non andrò alla Juventus - resto al City» : «Quante volte devo dirlo? Non ho intenzione di trasferirmi a Torino, in Italia. Sono soddisfatto di lavorare con questo club, con le persone qui». Pep Guardiola allontana così le voci che lo davano sempre più vicino alla Juventus per il dopo-Allegri. «È così che mi sento oggi, ma il calcio cambia molto», ha affermato l’allenatore […] L'articolo Guardiola: «Non andrò alla Juventus, resto al City» è stato realizzato da Calcio e Finanza ...

Pedullà - clamorosa ipotesi di mercato : “Futuro Ancelotti alla Juve? Non lo escludo! Sarri via dal Chelsea al 55% - Hysaj può seguirlo. Su Almendra…” : Clamoroso scenario di mercato ipotizzato da Pedullà: Ancelotti-Juve Alfredo Pedullà, giornalista di SportItalia e firma del Corriere dello Sport è intervenuto a Radio Marte nella trasmissione “Si gonfia la rete” fa un’ipotesi che riguarda il futuro di Ancelotti la probabile richiesta che può fargli il club bianconero : “Quando devi cambiare 4 o 5 giocatori oppure l’allenatore, decidi di cambiare allenatore. E’ ...

Allegri e il mondo Juve : storia di un amore mai nato - nonostante vittorie e record : 16 luglio 2014: Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte, Juventino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimiliano Allegri e la società ...

Guardiola conferma : “non vado alla Juve” : La Juventus ha comunicato l’addio con l’allenatore Massimiliano Allegri, una notizia nell’aria ma che oggi ha trovato l’ufficialità. Adesso è partito il toto-allenatore, il tecnico del City Pepe Guardiola si tira subito fuori dalla corsa, sarò ancora all’Etihad Stadium. “Non andro’ alla Juve o in Italia, ho ancora due anni di contratto e non mi muovero’ – taglia corto Guardiola – ...

Allegri e il mondo Juve : storia di un amore mai nato nonostante vittorie e record : 16 luglio 2014: Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte, Juventino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimiliano Allegri e la società ...

Allegri e la Juventus - storia di un amore mai nato nonostante vittorie e record : 16 luglio 2014: Massimiliano Allegri è l’allenatore della Juventus da poche ore. A Vinovo si radunano circa 300 tifosi, contestano aspramente la scelta della società, che ha deciso di affidare all’ex tecnico del Milan la panchina lasciata libera da Antonio Conte, juventino doc, che lamentava campagne acquisti non all’altezza delle ambizioni europee della Vecchia Signora. 17 maggio 2019: Massimiliano Allegri e la società ...

Allegri addio alla Juve : quando vincere (in Italia) non basta : La calcionovela è, dunque, finita: con uno stringato comunicato, la Juventus annuncia che, a fine stagione, Massimiliano Allegri lascerà la Juventus. Domani, nel corso di una conferenza-stampa, il presidente Andrea Agnelli e l’allenatore livornese spiegheranno il perché. Accordo consensuale, grazie, baci e abbracci, e tanti saluti.Il popolo bianconero è diviso: la gioia di chi non ha mai amato questo tecnico, il ...

Juventus-Allegri : è divorzio - non sarà più l'allenatore bianconero : L'annuncio in una nota ufficiale sul sito del club bianconero: "Allegri non sarà l'allenatore nella prossima stagione"

Juventus - Max Allegri non sarà più l'allenatore : il titolo vola a Piazza Affari : Ufficiale: Massimiliano Allegri non sarà l'allenatore della Juventus nella prossima stagione. Domani conferenza stampa con Andrea Agnelli. L'annuncio della separazione arriva dopo...

È ufficiale - Allegri non sarà l'allenatore della Juve l'anno prossimo : Massimiliano Allegri non siederà sulla panchina della Juventus nella prossima stagione 2019/2020. Lo ha annunciato la società con una nota sul sito. l'allenatore e il Presidente, Andrea Agnelli, hanno vconvocato una conferenza stampa per sabato 18 maggio, alle 14 nella sala conferenze dell'Allianz Stadium.

Juventus - Allegri non sarà l’allenatore bianconero per la prossima stagione : Juventus Allegri – Con una nota apparsa sul proprio sito ufficiale e rilanciata dai canali social, la società di Andrea Agnelli ha comunicato ufficialmente che dopo cinque anni, cinque scudetti consecutivi, 4 Coppa Italia, 2 Supercoppa e due finali di Champions League, Massimiliano Allegri non sarà più l’allenatore della Juventus. A questo punto appare sempre […] L'articolo Juventus, Allegri non sarà l’allenatore ...

Juventus - Allegri non sarà più l’allenatore dei bianconeri : è divorzio dopo 5 anni : È divorzio tra la Juventus e Massimiliano Allegri. Il tecnico livornese lascia la panchina bianconera dopo 5 anni, altrettanti scudetti, e due finali di Champions. L’annuncio è stato dato dal club sul proprio sito. Sabato pomeriggio all’Allianz Stadium il presidente Andrea Agnelli e l’ormai ex allenatore spiegheranno in conferenza stampa i motivi della fine del rapporto. L'articolo Juventus, Allegri non sarà più ...