Chelsea Manning è stata di nuovo arrestata

(Di venerdì 17 maggio 2019) L’ex militare e whistleblower(foto: Win McNamee/Getty Images), l’ex militare e whistleblower statunitense che ha fornito a WikiLeaks centinaia di migliaia di file riservati sulle guerre americane in Iraq e in Afghanistan, è tornata in carcere. L’accusa, questa volta, è oltraggio alla corte. L’illecito, che non esiste nel codice penale italiano ma può comportare pene anche molto severe negli Stati Uniti, viene commesso tutte le volte che una persona disobbedisce, sfida o si comporta in maniera irrispettosa nei confronti di un tribunale o dei suoi pubblici ufficiali. Nel caso specifico, si contesta adi aver disobbedito a un ordine: quello di testimoniare di fronte al gran giurì, che deve valutare – anche in base alle sue dichiarazioni – se aprire un procedimento penale nei confronti del fondatore di WikiLeaks, Julian ...

