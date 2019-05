Giornata Mondiale della Metrologia | il 20 maggio entra in vigore il nuovo Sistema

Giornata Mondiale contro l’omofobia - Vladimir Luxuria posta una foto di Vladimiro : “Mai dimenticare chi ero ieri” : Attualità Luxuria contro Irama, lancia un appello alle radio: “Non fare ascoltare il pezzo dove canta di voler ‘fare a pugni con un trans'” di Giuseppe Candela “Mai dimenticare chi ero ieri per capire meglio chi sono oggi, mai dimenticare i lividi delle botte sul viso e le ferite del dolore sul cuore per gli insulti e ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Screening gratuito della pressione per la Giornata Mondiale dell’Ipertensione : il 17 maggio a Milano : Importante iniziativa che si svolgerà a Milano il prossimo venerdì 17 maggio, in occasione della Giornata Mondiale dell’Ipertensione. L’ipertensione è, infatti, una delle cosiddette “patologie silenziose” e il fattore di rischio n. 1 che contribuisce a decessi su scala globale, causando ictus, infarti e altre complicazioni cardiovascolari. È, quindi, importante aumentare la consapevolezza degli italiani su questa patologia e ...

Per la Giornata Mondiale della Luce a Bressanone a lume di candela : Il 16 maggio, indetta ufficialmente International Day Of Light dall’UNESCO, Bressanone brillerà ancora di più grazie all’atmosfera inedita del Water Light Festival promuovendo e sostenendo anche una riflessione di ampio respiro legata a questioni di interesse globale come il cambiamento climatico e la disponibilità delle risorse naturali. In questa occasione, i locali del centro storico spengono le luci la sera e servono drink e cene a lume di ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Hamilton in testa - +7 su Bottas. Ferrari sprofondate : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...

Oggi non è solo la festa della Mamma - ma anche la Giornata Mondiale delle matematiche : “Le donne che hanno cambiato il mondo non hanno mai avuto bisogno di mostrare nulla se non la loro intelligenza” affermava Rita Levi Montalcini, e come non poter concordare con lei? In fondo è solo affidandoci a noi stesse e alle nostre capacità che giorno dopo giorno, ci mettiamo alla prova sfidando limiti e pregiudizi. Siamo mamme, figlie, amiche, amanti, siamo donne di scienza, siamo matematiche. Oggi, 12 Maggio 2019, noi donne festeggiamo la ...

F1 Classifica Mondiale costruttori 2019 : la graduatoria agGiornata. Mercedes a +74 sulla Ferrari : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Mercedes, Ferrari e Red Bull sono in teoria le tre scuderie che dovrebbero lottare per il titolo iridato: le Frecce d’Argento partono con i favori del pronostico per confermarsi sul trono grazie alle prestazioni di Lewis Hamilton e Valtteri Bottas, le ...

F1 Classifica Mondiale piloti 2019 : la graduatoria agGiornata. Bottas al comando - +1 su Hamilton. Ferrari lontanissime : Il Mondiale F1 si disputa dal 17 marzo al 1° dicembre, sono previsti 21 Gran Premi in una stagione davvero molto ricca e avvincente che si preannuncia altamente spettacolare e avvincente. Lewis Hamilton si presenta da Campione del Mondo in carica e al volante della Mercedes andrà a caccia del sesto titolo iridato della carriera, Sebastian Vettel sarà il grande contendente del britannico: il pilota della Ferrari vuole finalmente consacrarsi con ...