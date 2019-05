Capossela | con le mie ballate racconto questo nuovo Medioevo

ilfogliettone

(Di venerdì 17 maggio 2019) In tempo di peste, ci si rifugia nel. E Viniciolo fa con le sue storie in musica raccolte nell'ultimo album, "per uomini e bestie", in uscita il 17 maggio. "Il mondo della terra contadino, rurale di cui ho parlato in 'Le canzoni della Cupa' è un mondo fuori dalla Storia, la Cupa è il luogo dell'ombra, in un certo senso mi ero anche rifugiato in un mondo fuori dalla Storia proprio per sfuggire alla dittatura dell'attualità", ha spiegato ad askanews a margine della presentazione deldisco a Milano. "In realtà per sfuggire a questa specie di pestilenza dell'attualità che sentivo ho finito per scriverne, pur sotto metafora, sotto allegorie usando gli strumenti della poesia, filosofia e denunzia, è il mio motto".Un presente che definisce un "altro" nella canzone "La peste", dedicata a Tiziana Cantone, la donna che si è suicidata dopo la ...

