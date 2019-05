Una delle aziende impegnate nella ricostruzione del ponte Morandi di Genova è stata

Cantiere ponte Morandi - bloccata dall'antimafia Una delle imprese : L'interdittiva della Prefettura a una società di Napoli: "Priva di titoli o esperienze, legami con pregiudicati"

È morta Doris Day - Una delle più grandi icone di Hollywood : È morta all’età di 97 anni Doris Day, attrice, cantante e una delle più grandi icone dell’epoca d’oro di Hollywood. Dopo un fruttuoso esordio come artista musicale negli anni Quaranta (ma continuò a incidere album fino al 1965), gli anni Cinquanta la videro sfondare al cinema con una quarantina di pellicole, nella maggior parte delle quali interpretava la tipica fidanzatina d’America, spesso in coppia col divo Rock ...

La Spagna è Una delle ultime oasi europeiste : Un tempo riserva spirituale del nazionalcattolicesimo illiberale, oggi il paese è considerato la riserva spirituale dell’europeismo. Leggi

Vittorio Veneto - si ritira dalle elezioni comUnali il leghista delle frasi choc sui migranti e sul rogo dei libri di Gramsci : Quelle frasi razziste venivano dal passato di Tancredi Sforzin, candidato per la Lega al consiglio comunale di Vittorio Veneto, ma erano troppo forti per non creare uno sconquasso. Infatti, un giorno e mezzo dopo la notizia della denuncia dell’Osservatorio antifascista, il maestro elementare ha gettato la spugna. Ha ritirato la candidatura dopo aver preso atto che anche il candidato sindaco Toni Miatto lo aveva scaricato. E ha spiegato: ...

Magia a Mondello - Una delle spiagge più belle della Sicilia : musica sulla sabbia : Mondello è una delle spiagge più belle della Sicilia e dell’Italia intera. sabbia chiarissima e mare cristallino fanno della spiaggia della borgata marinara di Palermo un vero gioiellino. E i turisti non possono fare a meno di visitarla. Da aprile a ottobre la spiaggia di Mondello viene presa d’assalto. Quando a Palermo in primavera arrivano le prime folate di scirocco che fanno aumentare le temperature scatta la corsa al bagno nelle ...

Draft Lottery 2019 – Incaricati di ‘portare fortUna’ : da Kuzma a Patrick Ewing - ecco i rappresentati delle franchigie : Martedì 14 maggio la Draft Lottery NBA assegnerà la tanto agognata first pick alla franchigia più fortunata: ecco i rappresentati scegli da ogni squadra Tutto pronto per la Draft Lottery NBA di martedì prossimo, la notte nella quale le franchigie che hanno ‘tankato’ per l’intera stagione vedranno in che modo il loro sforzo sarà stato ripagato. Tutte a caccia della first pick che sembra essere affare tra Knicks, Suns e Cavs, le 3 peggiori, ...

Spoiler Il Paradiso delle Signore lunedì 13 maggio : Antonio dedica Una serenata ad Elena : lunedì 13 maggio verrà trasmesso un nuovo episodio della fortunatissima fiction Il Paradiso delle Signore. Questa settimana si è conclusa lasciando i fan sorpresi, poiché Nicoletta era in procinto di partorire nel magazzino dell'atelier di moda. La prossima puntata ci farà vedere la ragazza che sarà assistita dall'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, il quale cercherà di fornire tutto il suo aiuto. Trame lunedì 13 maggio: Nicoletta dà alla luce una ...

Il tesoretto delle famiglie italiane : Una ricchezza di 9.743 miliardi - Il Sole24Ore - : Il quotidiano economico riporta i risultati di una nuova pubblicazione congiunta Banca d'Italia-Istat, dal titolo ' La ricchezza delle famiglie e delle società non finanziarie ', che sarà diffusa con ...

Festa dell’Europa - Lamberti (Federchimica) : serve Una Ue competitiva per un’industria chimica all’altezza delle sfide globali : Nel giorno in cui si celebra la Festa dell’Europa Federchimica – Federazione nazionale dell’industria chimica – ha incontrato i parlamentari europei, ricandidati alla prossima tornata elettorale, che nell’attuale legislatura hanno fatto parte delle Commissioni riguardanti temi d’interesse per l’industria chimica: ambiente, industria e mercato interno, agricoltura e trasporti. “Federchimica è profondamente convinta ...

Il Paradiso delle Signore 3 anticipazioni : NICOLETTA partorisce Una bambina ma… : Mesi di attesa e finalmente, fra pochissimi episodi, vedremo NICOLETTA Cattaneo (Federica Girardello) partorire direttamente nel grande magazzino milanese de Il Paradiso delle Signore! Ebbene sì, la presenza tempestiva di Riccardo Guarnieri (Enrico Oetiker) permetterà alla giovane venere di dare alla luce una bellissima bambina grazie al pronto intervento di tutto il personale del magazzino e non solo: Silvia Cattaneo (Marta Richeldi) e Clelia ...

Una Vita - trame : Ursula ricorda chi ha inciso il marchio sul corpo delle figlie : Le appassionanti trame della famosa serie televisiva di origini spagnole Una Vita, ambientata nel lussuoso quartiere di Acacias 38, si arricchiscono sempre di intrighi e misteri. Nelle prossime puntate italiane Ursula Dicenta si troverà a fare i conti con il suo doloroso passato. L’ex governante grazie all’aiuto del detective Riera capirà di essere una discendente della famiglia russa Koval. Tramite le indagini condotte dall’investigatore, la ...

Che cosa unisce la musica elettronica ad Una delle Vodke più conosciute… : Un ex fienile che si trasforma in spazio dove cultura, musica e arte prendono forma intorno a musica elettronica e performance video, stiamo parlando del conosciuto MONK di Roma, in via Giuseppe Mirri 35, che venerdì 10 maggio ospiterà #AbsolutNights, il tour di ABSOLUT Vodka in collaborazione con CLUB TO CLUB . Un tour italiano in location uniche con i protagonisti della musica elettronica, che nella tappa di Roma ha scelto l’energia di ...

Il Paradiso delle Signore Anticipazioni 8 maggio 2019 : Luca ha Una nuova arma contro Umberto : Luca Spinelli ha trovato dei documenti utili per la sua vendetta contro Umberto. Vittorio ricontatta Marta, a Parigi.

Il Paradiso delle Signore 3 anticipazioni : SPINELLI punta Una pistola contro UMBERTO : Le ultime puntate de Il Paradiso delle Signore 3 terranno il pubblico col fiato sospeso, considerando che ci rimane una sola settimana per scoprire il gran finale della fiction di successo di Rai 1 (in attesa ovviamente che inizino in autunno i nuovi episodi). Ci si domanda quindi se Luca SPINELLI (Francesco Maccarinelli) riuscirà a portare a termine la sua vendetta o se l’accecato desiderio di distruggere i Guarnieri possa risultare per ...