Pallavolo – Serie A1 maschile | Andrea Giani è il nuovo coach di Modena | “un onore

Pallavolo – A Milano la celebrazione dei trionfi europei dei Club di Serie A : “L’Europa del Volley siamo noi”, a Milano la celebrazione dei trionfi europei dei Club di Serie A “L’Europa del Volley siamo noi“. Si è tenuta oggi a Milano la conferenza stampa di presentazione della finale tutta italiana di Champions League – che si disputerà sabato 18 maggio a Berlino tra Igor Gorgonzola Novara e Imoco Volley Conegliano – e la celebrazione dei trionfi delle squadre di ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile : l’Imoco si prende Gara-1 - stesa senza appello la Igor : La formazione di Conegliano si impone con il punteggio di 3-0 sul campo della Igor, cominciando al meglio la Serie Scudetto Il primo round della Finale Scudetto di Samsung Volley Cup è dell’Imoco Volley Conegliano. Le pantere si impongono sul campo dell’Igor Gorgonzola Novara con uno 0-3 senza appello (15-25, 20-25, 15-25), scaturito da una prestazione molto concreta e priva di tentennamenti. In un PalaIgor tutto esaurito e ...

Pallavolo – Playoff Promozione Serie A2 femminile : tra domenica e lunedì scattano le semifinali : Delta Informatica Trentino e Barricalla Cus Torino, rispettivamente 2^ e 3^ al termine della Pool Promozione, faranno il loro esordio nella corsa al secondo e ultimo posto a disposizione per il salto in A1 Definita nelle scorse ore la finale dei Play Off Scudetto di A1 femminile, che opporrà nuovamente Imoco Volley Conegliano e Igor Gorgonzola Novara, l’attenzione si sposta sulle semifinali dei Play Off Promozione di A2, al via tra ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 femminile - la Igor stende Scandicci e raggiunge l’Imoco in finale : La Igor Gorgonzola Novara è la seconda finalista, a Siena batte 3-2 la Savino Del Bene Scandicci in una stupenda Gara-4 La Igor Gorgonzola Novara è la seconda finalista dei Play Off Scudetto della Samsung Volley Cup. A Siena, nella Gara-4 di semifinale contro la Savino Del Bene Scandicci, le azzurre di Massimo Barbolini vincono per 3-2 un match sensazionale, contraddistinto anch’esso come tutto il resto della Serie da ...

Pallavolo – Playoff Scudetto Serie A1 maschile : Modena vince Gara-4 - Perugia battuta 3-0 : La formazione di Velasco supera con il punteggio di 3-0 Perugia, allungando la Serie a Gara-5 Un PalaPanini sold-out ed una coreografia straordinaria fanno da cornice a gara4 di semifinale Scudetto tra la Modena di Velasco e Perugia. L’Azimut Leo Shoes Modena inizia la gara con Christenson in regia, Zaytsev è l’opposto, le bande Bednorz e Tillie, al centro Holt e Mazzone, il libero è Salvatore Rossini. Perugia parte con De Cecco in regia, ...

Pallavolo - la Bartoccini Perugia in paradiso : è promossa in Serie A1 : Pallavolo, la Bartoccini Perugia ha ottenuto la promozione in Serie A1 dopo aver battuto 2-3 Orvieto in una serata da sogno La Bartoccini Gioiellerie Perugia è promossa in Serie A1! Al termine della Pool Promozione, seconda fase della Samsung Volley Cup di Serie A2 Femminile, le ragazze di Fabio Bovari chiudono a 39 punti, stessa quota raggiunta dalla Delta Informatica Trentino, ma fanno festa grazie al maggior numero di vittorie. Decisivo ...

Pallavolo - Playoff Serie A – Milano ha voglia di rivalsa : sabato sera alle 18 : 00 gara-2 contro Modena : La Revivre Axopower Milano vogliosa di riaprire la Serie contro Modena: domani sera alle 18:00 c’è gara-2 dei Playoff di Serie A C’è voglia di rivalsa tra le fila della Revivre Axopower Milano alla vigilia della sfida che vedrà i padroni di casa impegnati domani sera, alle ore 18.00, al PalaYamamay di Busto Arsizio per Gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca contro l’Azimut Leo Shoes Modena. Dopo la sconfitta ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - Matteo Piano avvisa Modena : “vogliamo portare la sfida a Gara-3” : Il capitano della Revivre Axopower mette le cose in chiaro in vista di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto contro Modena “Dobbiamo portare in campo la nostra miglior qualità: ognuno con il suo valore, sapendo che dall’altra parte c’è una squadra che in gara 1 ha fatto una grande prova”. Parola di Matteo Piano che, dall’alto della sua esperienza, indica la strada ai suoi compagni in vista di gara 2 dei quarti di ...

Pallavolo – Revivre Axopower Milano - coach Giani carica i suoi : “pronti a riaprire la serie contro Modena” : coach Giani sprona la Revivre Axopower Milano dopo la sconfitta in gara-1 contro Modena: l’allenatore della formazione lombarda vuole riaprire la serie Arrabbiato prima, motivato poi, determinato ora. È il percorso di Andrea Giani dopo la sconfitta di sabato scorso della sua Revivre Axopower Milano contro Modena in Gara 1 dei quarti di finale Play Off Credem Banca. Non si aspettava nessuno – e di certo non se lo aspettava coach Giani ...

Pallavolo – Serie A2 maschile - termina la stagione del Club Italia CRAI : il bilancio di Cresta e Roscini : Conclusa la stagione dell’A.M. Club Italia CRAI, il biancio di Cresta e Roscini Domenica 31 marzo si è conclusa la stagione dell’Aeronautica Militare Club Italia CRAI Roma. Gli azzurrini allenati dalla coppia Cresta-Roscini hanno disputato un campionato sicuramente positivo sotto molti aspetti. Non ultimo quello dei risultati, con 30 punti guadagnati sul campo e una prima parte di stagione esaltante. Anche sotto il profilo ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile : Milano chiamata all’impresa - gli uomini di Giani provano a riaprire la serie con Modena : La Powervolley Milano sabato scende in campo con l’obiettivo di riaprire la serie contro Modena Captain America, Iron Man, Thor, Spider Man e Hulk sabato sera saranno in campo per Gara 2 dei quarti di finale Play Off Scudetto Credem Banca. Non è uno spoiler dell’ultimo film della Marvel, “The Avengers – End Game” che uscirà nelle sale italiane il prossimo 24 aprile, ma è quanto accadrà nelle fila della Revivre Axopower che sabato 06 ...

