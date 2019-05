El Shaarawy quando sente la fiducia non tradisce | il ' faraone' ora cerca la consacrazione

Blastingnews

(Di martedì 14 maggio 2019) L'attaccante esterno della Roma Stephan El, dopo alcune stagioni discrete ma non esaltanti è tornato a vivere un'annata da protagonista. A due giornate dalla fine del campionato, se la Roma può ancora sperare di raggiungere la qualificazione in Champions League una parte del merito va anche al "" italo-egiziano, autore di ottime prestazioni confortate anche dai numeri: 11 goal e 5 assist in 26 presenze stagionali, quasi un goal ogni due partite. A 26 anni è normale chiedersi se Elabbia finalmente raggiunto la maturità calcistica o se si tratti un nuovo exploit estemporaneo....

jgerna77 : Anche quando conta zero, #Chiellini lo trovi sempre lì a mettere pezze. Che chiusura su El Shaarawy #RomaJuve - Carmelo09567694 : @stetho83 Era forte El shaarawy, quando l'abbiamo venduto ero arrabbiatissimo. Ho sempre pensato che fosse un grand… - Carmelo09567694 : @EnzoArlotta29 @NandoPiscopo1 Non c'è paragone, El shaarawy segna in Champions League da quando ha 20 anni. -