Modena | leader nazionale del sindacato Si Cobas assolto dall’accusa di estorsione | “Cade

(Di lunedì 13 maggio 2019) Il tribunale dihaAldo Milani,delSi, dall’accusa diai danni degli imprenditori Levoni, proprietari dell’azienda di lavorazione carni Alcar Uno di Castelnuovo Rangone, nel modenese. A febbraio la Procura, con la pm Claudia Natalini, aveva chiesto la condanna a due anni e quattro mesi per Milani, con l’attenuante di aver agito per motivi di particolare valore morale o sociale. Oggi Milani è statoper non aver commesso il fatto. Nello stesso fascicolo l’intermediario Danilo Piccinini, di Ferrara, in abbreviato è stato condannato a due anni e quattro mesi. Esultano gli iscritti, che lo hanno atteso fuori dal tribunale e che in questi anni hanno organizzato diverse manifestazioni di sostegno e solidarietà al loro coordinatore. “L’intera vicenda era solo un’enorme castello di ...

