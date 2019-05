Alimenti esteri spacciati per made in Italy | 24 denunciati per frode

ilgiornale

(Di lunedì 13 maggio 2019) Francesca Bernasconi Sequestrate oltre 20 tonnellate di prodotti alimentaricome italiani, ma provenienti da Cina, Egitto e Argentina Oltre 20 tonnellate dicome italiani, ma provenienti dalla Cina e dall'Egitto. La guardia di finanza di Torino ha sequestrato legumi, lenticchie e cereali, oltre che macchinari e attrezzature industriali, usati per la lavorazione. Una vera e propriaalimentare, messa in piedi da un'organizzazione criminale che importava dall'estero i prodotti immessi poi sul mercato nazionale ecomein: gli, infatti, venivano confezionati con imballi sui quali erano poste etichette che indicavano la provenienza da Altamura, in provincia di Bari. Lì, i finanzieri hanno sequestrato 3 tonnellate di prodotti, già imballati in oltre 4mila confezioni, pronte per essere messe in commercio. Sequestrati ...