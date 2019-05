Sampdoria-Empoli 1-2 | le pagelle di CalcioWeb | ancora in gol Quagliarella FOTO ...

Risultati Serie A 36ª Giornata – L’Udinese travolge il Frosinone - l’Empoli non molla e batte la Sampdoria : lotta salvezza ancora aperta : L’Udinese batte 1-3 il Frosinone , l’Empoli supera 1-2 la Sampdoria e tiene aperta la corsa salvezza : i Risultati dei match di Serie A della 36ª Giornata Dopo la vittoria del Torino sul Sassuolo nel lunch match, il programma della 36ª Giornata di Serie A prosegue con soli due match che, a dispetto del numero, risultano ugualmente molto importanti. In palio punti importanti per la lotta salvezza che, con 3 giornate al termine (2 dopo quella ...

Sampdoria-Empoli - le formazioni ufficiali : Defrel-Quagliarella : Sampdoria-Empoli, le formazioni ufficiali – Continua il programma valido per la 36^ giornata del campionato di Serie A, un turno molto importante valido soprattutto per la zona salvezze. Nel match delle 15 in campo Sampdoria e Empoli, ultima spiaggia per la squadra di Andreazzoli che non può permettersi un passo falso, di fronte gli uomini di Giampaolo che hanno intenzione di chiudere al meglio la stagione. Sampdoria-Empoli, le ...