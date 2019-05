Rumore o odore non tollerabile proveniente dal fondo vicino

(Di domenica 12 maggio 2019) Cassazione 11.3.2019 n 6906 Le leggi che per le attività produttive fissano i limiti massimi di tollerabilità delle immissioni perseguono interessi pubblici. Ciò significa che il superamento di tali livelli è senz'altro illecito, mentre l'eventuale non superamento non può considerarsi sempre lecito, dovendo il giudizio sulla loro tollerabilità essere effettuato alla stregua dei principi stabiliti dall'art. 844 cc.Prosegui la lettura, vedi altri post, foto e video...