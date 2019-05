La Juve dice addio alle strisce bianconere nella maglia

Alex Sandro al PSG : Paratici dice sì - ecco quanto incasserà la Juve : Alex Sandro PSG, un matrimonio che potrebbe decollare già a partire dalla prossima sessione di mercato estiva. Secondo quanto riportato dai colleghi di “TMW“, il terzino brasiliano sarebbe pronto a dire addio alla Juventus a fine stagione. Paratici, dal canto suo, sarebbe pronto ad aprire all’addio reale e concreto. Nelle ultime ore il PSG avrebbe […] More

Mercato Juve - Pjanic dice addio : ecco coma cambierà il centrocampo : Mercato Juve- La Juventus si prepara al fiale di stagione prima di catapultarsi in chiave Mercato in vista della prossima stagione. Serviranno idee chiare partendo dal futuro di Massimiliano Allegri. La sensazione è che Allegri verrà confermato sulla panchina bianconera, anche se bisognerà valutare con calma il suo futuro dopo l’incontro con Agnelli. Un incontro […] More

Mercato Juventus - Douglas Costa dice addio : due novità in attacco : Mercato Juventus- Come trapelato nelle ultime settimane, e come confermato dalle ultime indiscrezioni di Mercato, la Juventus sarebbe pronta a dire addio Douglas Costa in vista della prossima sessione di Mercato estivo. L’attaccante brasiliano sarebbe stato individuato come primo potenziale sacrificato in ottica Mercato. Circa 50-55 milioni di euro la sua valutazione. Paratici potrebbe aprire […] More

Juve - Allegri dice sì all'affare Salah : il retroscena : Secondo Rai Sport , i parla molto di Icardi, in realtà la Juventus sta lavorando più su un esterno che su una prima punta: sono Salah e Sanchez i profili graditi ad Allegri, meno James Rodriguez.

Allegri e le voci di addio alla Juve : "Tutti gli anni si dice che vado via - ma poi resto" : Non si parla solo del derby che si giocherà domani sera nella tradizionale conferenza stampa pre-gara di Massimiliano Allegri. Ad essere tirato in ballo è infatti anche il futuro del tecnico ...

Juventus - Allegri : 'Si dice sempre che vado via - poi resto. Ho deciso di rimanere per iI sesto anno' : TORINO - Il faccia a faccia Agnelli - Allegri per il futuro non c'è ancora stato, ma le parole di Max alla vigilia del derby contro il Toro tradiscono una certa tranquillità che dovrebbe sfociare nel ...

Juventus-Torino - arriva la sentenza del Giudice Sportivo per Mazzarri : Juventus-Torino – Il Derby è già iniziato, una partita speciale che per la città di Torino è quasi un evento. Nessuna squalifica per il tecnico del Torino. Walter Mazzarri, allenatore del Torino, sarà regolarmente in panchina per il derby di venerdì sera contro la Juventus. Il Giudice Sportivo, infatti, gli ha comminato solo una multa […] More

Juventus - contatti continui con l'Inter : sarebbe stato offerto Higuain - Marotta dice no : Uno dei nomi che saranno al centro dei rumors di mercato la prossima estate è sicuramente quello di Gonzalo Higuain. Il Pipita è stato già 'oggetto' di calciomercato nelle ultime due sessioni visto che ad agosto era stato ceduto al Milan, mentre a gennaio è passato al Chelsea, sempre in prestito con diritto di riscatto. Il rendimento dell'attaccante argentino, però, è stato al di sotto delle aspettative, sia con la maglia rossonera, sia in ...

La Juventus cambia pelle e dice basta alle strisce bianconere : Il motivo, come ricorda, Marco Nazzari , managing director Europe di Nielsen Sport, sulle pagine della Gazzetta dello Sport , è molto semplice: 'La Juve è l'unica società italiana ad aver capito che ...

La Juventus cambia pelle e dice basta alle strisce bianconere : La Juventus starebbe per dire addio alle sue iconiche strisce bianco e nere. L'indiscrezione, ancora non confermata dalla società, parte da alcune foto che sarebbero state scattate all'interno dell'Allianz Stadium con due modelli d'eccezione: Paulo Dybala e Federico Bernardeschi. Le immagini in questione sono state diffuse anche dal famoso e attendibile sito sportivo Footy Headlines sui suoi canali social. La nuova divisa avrebbe ...

Juve Stabia - Braglia 'benedice' la promozione : gli auguri degli ex : Benedice la promozione della Juve Stabia anche Pierino Braglia, il tecnico della promozione del 2011 e degli anni di serie B: 'Quando uno vince come hanno fatto loro ci si deve solo togliere il ...

Juve - la mamma di Ronaldo : «Cristiano dice che non può fare miracoli da solo» : «Era triste, gli sarebbe piaciuto andare in finale. Sarà per la prossima. Cosa mi ha detto? `mamma, non faccio miracoli´». Dolores Aveiro, mamma di Cristiano Ronaldo, racconta le sensazioni del figlio ...

Juve - il Cadice chiama Ronaldo : “Vieni a giocare da noi” : Poco dopo l’eliminazione della Juve in Champions, il club spagnolo del Cadice, che milita in Segunda División e lotta per la promozione, ha provato a strappare un sorriso a Cristiano Ronaldo con un tweet scherzoso pubblicato sul profilo ufficiale del club: “Ciao Cristiano, non essere triste per l’eliminazione contro l’Ajax e vieni al Cadice. Fra un paio d’anni saremo lì a lottare, un abbraccio ...

Il Cadice e lo sfottò alla Juve : “CR7 non essere triste - vieni da noi” : L’eliminazione dalla Champions della Juventus ha scatenato l’ironia sul web anche da parte di altri club come il Cadice Il Cadice sdrammatizza la sconfitta in Champions della Juventus contro l’Ajax e sui social strizza l’occhio a Cristiano Ronaldo. La squadra spagnola, attualmente quarta in classifica in ‘Segunda division’ con un cinguettio si è rivolta a CR7: “Ciao Cristiano, non essere triste per ...