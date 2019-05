Cosa sta succedendo qui? La gaffe bollente di Michelle Hunziker

Riforme a metà - rissa continua M5S-Lega Cosa è stato fatto e Cosa ancora è da fare : A quasi un anno dalla nascita dell’esecutivo gialloverde reddito di cittadinanza e quota 100 alla prova dei risultati. Scontro sulle infrastrutture. Il nodo della prossima manovra

Olivero : 'Allegri ha chiesto di vendere Cancelo - alla Juve questa Cosa non è piaciuta' : Uno degli argomenti più chiacchierati dai media sportivi in questi giorni è l'incontro fra il presidente bianconero Andrea Agnelli e Massimiliano Allegri, confronto che dovrebbe avvenire settimana prossima. Probabilmente in tale occasione si definirà il futuro della panchina bianconera. Le indiscrezioni a tal riguardo sulla permanenza o meno del tecnico toscano sono contrastanti: alcuni media infatti sostengono che la Juventus si affiderà ad un ...

"Con Star Wars Jedi : Fallen Order stiamo facendo qualCosa di davvero incredibile" : Star Wars Jedi: Fallen Order è un titolo molto atteso dai fan della saga, l'hype è cresciuto a dismisura negli ultimi tempi dopo che Respawn ha rivelato i primi dettagli del progetto e il pubblico si aspetta molto da una produzione pensata per il single-player e dal setting così iconico, riporta WCCFtech.In occasione di un'intervista con PlayStation Official Magazine, Asmussen (game director del titolo) ha svelato che la squadra è piena di ...

Formula 1 – Verstappen ottimismo in vista della gara in Spagna : “il distacco è grande - ma c’è qualCosa che mi dà fiducia” : Max Verstappen consapevole del distacco dalle Mercedes dopo le qualifiche del Gp di Spagna, ma ottimista in vista della gara: le parole dell’olandese della Red Bull La Mercedes domina ancora una volta: doppietta delle Frecce Argento nelle qualifiche del Gp di Spagna, con Valtteri Bottas che ha conquistato la sua terza pole position consecutiva, lasciandosi alle spalle Hamilton a Barcellona. Terzo posto per Sebastian Vettel, seguito ...

Cosa c’è stasera in tv : "Ballando con le stelle" su Rai 1," Amici di Maria De Filippi" su Canale 5 e il programma di Gramellini, con Roberto Bolle tra gli ospiti

Pronta la proposta M5s sul conflitto di interessi : "Vediamo Cosa fa la Lega" : I cavalli di battaglia sono tutti sul tavolo e sono quanto mai divisivi. Oggi il Movimento 5 Stelle ha alzato il tiro parlando di conflitto di interessi, ieri la Lega di Tav e Autonomia. Alla provocazione leghista i 5Stelle rispondono con un’accelerata sulla legge che mette in crisi Matteo Salvini, il quale neanche un mese fa aveva chiarito che un testo sul conflitto di interessi non è una priorità anche perché viene ...

Grande Fratello - furiosa lite tra Martina Nasoni e Daniele Dal Moro : 'Non sono una rinc***'. Ecco Cosa sta succedendo : nella notte è scoppiata una lite furiosa tra Martina Nasoni, 'la ragazza con il cuore di latta' e Daniele Dal Moro . Negli ultimi giorni i due si sono molto avvicinati, ma qualcosa nel rapporto appena ...

Cosa c’è stasera in tv : Un film per chi ha appena scoperto i supereroi Marvel, Ciao Darwin e La Corrida e poi, come ogni venerdì, Propaganda Live

Europa League - la disfatta per il Valencia era nell’aria : ecco Cosa succede alla cronista durante il collegamento dal campo : L’Arsenal è la prima finalista di Europa League. I Gunners hanno battuto in trasferta il Valencia 4-2 in rimonta dopo essersi già imposti per 3-1 nella gara d’andata. La partita è stata segnata anche da un curioso episodio, fortunatamente senza gravi conseguenze, una cronista spagnola, in collegamento da bordo campo è stata centrata in pieno da una pallonata, finendo per scomparire dall’inquadratura. L'articolo Europa League, la disfatta ...

Cosa prevede la nuova proposta di legge del Pd sul salario minimo : Il senatore Pd Tommaso Nannicini, primo firmatario della nuova proposta sul salario minimo, e il segretario del partito Nicola Zingaretti (foto: Valerio Portelli/LaPresse) Il segretario del Partito democratico ha presentato in una conferenza stampa al Senato una nuova proposta di legge sul salario minimo. Il disegno di legge, a prima firma Tommaso Nannicini, dà valore legale al compenso più basso previsto dai singoli contratti nazionali e fissa ...

[L'intervista] Sergio Cammariere : "Io - l'amore e mio cugino Rino Gaetano. Ecco Cosa sto preparando" : Il cantautore piccolino, come si era autodefinito in un suo, bellissimo, album, è cresciuto ed ha appena dato alle stampe il suo decimo lavoro che è un caleidoscopio di generi, suoni e sentimenti che ...

Formula E - Vergne : "Lasciare la F1 è stata la miglior Cosa che mi sia capitata" : Jean-Eric Vergne ha disputato 58 GP di Formula 1 con la Toro Rosso, ma la sua carriera ha fatto un passo in avanti quando è approdato in Formula E nel 2014 e lo scorso anno si è laureato campione tra ...