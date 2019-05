Vespa Sei Giorni II Edition | carattere e stile

gqitalia

(Di sabato 11 maggio 2019) Nel 1951 la Squadra Corse Piaggio strabiliò il mondo delle competizioni trionfando con un piccolacontro vere moto off-road in una delle gare più dure e prestigiose. Nel dopoguerra le gare di regolarità vivevano il loro momento di gloria: prove massacranti, su percorsi durissimi, lunghi centinaia di chilometri. Un banco di prova straordinario per uomini e mezzi. La competizione più prestigiosa era la SeiInternazionale che si svolgeva a Varese. Le diecial via furono accolte dallo scetticismo generale: cosa avrebbero potuto contro vere moto pensate per le competizioni? Invece il modello realizzato proprio per quella gara, partendo dalla versione Sport, dominò conquistando ben 9 medaglie d’oro individuali. La“Sei”, che da quella vittoria prese il nome è in assoluto uno dei più leggendari nella storia dello scooter Piaggio: oggi è ricercatissimo dai ...

