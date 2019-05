Spoiler Una Vita | Ursula pugnala Carmen | Blanca e Diego ritrovano loro figlio

Spoiler Il Paradiso delle Signore lunedì 13 maggio : Antonio dedica una serenata ad Elena : lunedì 13 maggio verrà trasmesso un nuovo episodio della fortunatissima fiction Il Paradiso delle Signore. Questa settimana si è conclusa lasciando i fan sorpresi, poiché Nicoletta era in procinto di partorire nel magazzino dell'atelier di moda. La prossima puntata ci farà vedere la ragazza che sarà assistita dall'ex fidanzato Riccardo Guarnieri, il quale cercherà di fornire tutto il suo aiuto. Trame lunedì 13 maggio: Nicoletta dà alla luce una ...

Una Vita - Spoiler : Jacinto torna ad Acacias - Casilda piange per la morte di Martin : Nelle prossime puntate della famosa telenovela Una Vita ci saranno diverse novità entusiasmanti. Alcuni spoiler riguardano Casilda Escolano, interpretata dall'attrice Marita Zafra, la quale verrà improvvisamente colpita alla testa durante gli scontri ad Acacias tra i lavoratori del giacimento d'oro di Ramon e Rosina e la polizia. In seguito il medico che visiterà Casilda reputerà necessario sedarla per alcuni giorni. Successivamente la Escolano ...

Il Segreto - Spoiler : la Laguna lascia Isaac - un attentato rovina le nozze di Fernando : Finalmente nelle prossime puntate spagnole del famoso sceneggiato “Il Segreto”, prodotto da Boomerang Tv e scritto dall’autrice Aurora Guerra, uno storico personaggio farà un grande passo. Si tratta di Fernando Mesia che la prossima settimana convolerà a nozze con la sua nuova fidanzata Maria Elena. Sfortunatamente il figlio del defunto Olmo, dopo aver coronato il suo sogno d’amore, rimarrà vedovo a causa dell’esplosione improvvisa di una bomba: ...

Spoiler Una Vita : la disperazione di Casilda dopo aver ricordato il decesso del marito : Le storie della serie televisiva iberica “Una Vita” continuano a lasciare con il fiato sospeso i fan. Nelle puntate che il pubblico avrà modo di vedere su Canale 5 i prossimi giorni, l’improvviso decesso di Martin Enraje non provocherà nessuna sofferenza alla moglie Casilda Escolano. Quest’ultima dopo essere stata colpita alla testa durante la manifestazione degli operai rivoltosi contro i borghesi, perderà i sensi. La domestica non appena si ...

Spoiler Il Segreto : Marcela apprende che sua figlia Camelia ha una grave malattia : Nuovo spazio sul popolare sceneggiato spagnolo “Il Segreto” ambientato a Puente Viejo che non smette di stupire. Nella puntata numero 1.991, che andrà in onda sulla rete ammiraglia Mediaset tra qualche mese, Marcela Del Molino e Matias Castaneda verranno scossi da una bruttissima notizia. Il nuovo medico Alvaro Fernandez metterà al corrente la nuora di Emilia delle pessime condizioni di salute della figlia Camelia. Marcela, dopo essere guarita ...

Spoiler Una Vita : Leonor accetta di fuggire da Acacias 38 con Inigo : Presto i telespettatori italiani dello sceneggiato spagnolo “Una Vita” assisteranno ad una nuova storia d’amore. Ad innamorarsi dopo essere rimasta a lungo vedova, sarà Leonor Hidalgo, dato che il new entry, Inigo Cervera, farà breccia nel suo cuore. Il nuovo gestore de La Deliciosa, dopo aver confessato alla scrittrice un suo segreto, ovvero che lui e Flora sono fratello e sorella, prenderà una decisione inaspettata. Il pasticciere, per poter ...

Spoiler Mentre ero via del 9 maggio : una rivelazione sconvolgerà Monica : Per tutti gli appassionati della fiction Mentre ero via è giunto il momento dell'atteso finale. Giovedì 9 maggio in prime time alle ore 21:30 circa andrà in onda la sesta e ultima puntata di questa prima stagione di successo che ha ottenuto dei risultati d'ascolto molto soddisfacenti, portando così la rete ammiraglia Rai ad avere sempre la meglio nella gara degli ascolti del giovedì. Un'ultima puntata che il pubblico da casa attende con ...

Il Paradiso delle signore Spoiler : Nicoletta fa una scelta difficile per la figlia : Tutti coloro che seguono la famosa serie televisiva “Il Paradiso delle signore daily” avranno modo di rivederla. Le vicende del grande magazzino torneranno a tenere compagnia al pubblico nella fascia pomeridiana di Rai Uno nel corso della stagione televisiva 2019-2020. Nella puntata numero 175 che i telespettatori avranno modo di seguire il 10 maggio, Riccardo Guarnieri si troverà a passare vicino al Paradiso, mentre Cesare sarà irraggiungibile ...

Spoiler Una Vita - fino al 18 maggio : Blanca fa un brutto incubo - Ursula contro la figlia : Il popolare sceneggiato iberico “Una Vita” scritto dall’autrice Aurora Guerra continua ad ottenere degli ascolti positivi. Dagli Spoiler delle puntate in onda su Canale 5 dal 12 al 18 maggio 2019, si evince che Blanca Dicenta avrà un incubo perché dopo essersi svegliata temerà di aver perso la creatura che porta in grembo. La malvagia Ursula invece continuerà ad intromettersi nella Vita della figlia, dato che dopo averla fatta litigare con ...

Il Segreto - Spoiler spagnoli dal 6 al 10 maggio : Severo prepara una bomba : Nuovo spazio dedicato alle anticipazioni dell'amatissima soap Il Segreto che, nelle trame iberiche in onda dal 6 al 10 maggio, vedono come protagonisti centrali non solo Severo e la sua guerra senza fine con Molero ma anche Isaac. Il Guerrero, infatti, viene informato dal medico del carcere che la situazione di Elsa è grave a causa di un'aggressione mirata contro di lei messa in atto da un uomo pagato da Antolina. Isaac è disperato per la sua ...

Il Segreto - Spoiler : Isaac consuma le nozze con Antolina - la Laguna al servizio dei malati : Nuovi colpi di scena in arrivano nelle nuove puntate de Il Segreto, in onda nelle prossime settimane su Canale 5. Se Antolina e Isaac riusciranno a consumare finalmente le nozze, Elsa Laguna prenderà servizio al lazzaretto insieme al dottor Alvaro. Il Segreto: l'aborto di Antolina Le anticipazioni de Il Segreto, inerenti le nuove puntate in onda nelle prossime settimane su Canale 5 si soffermano sul triangolo amoroso formato da Isaac, Antolina e ...

Spoiler Una Vita : Rosina non vuole uscire dal carcere : Le trame della soap opera iberica “Una Vita” continuano ad arricchirsi di colpi di scena inaspettati. Nelle prossime puntate italiane, in onda probabilmente a maggio, una storica coppia entrerà in crisi. A passare un momento difficile saranno Liberto Seler e Rosina Rubio, per colpa di Inigo e Flora Cervera. I proprietari de La Deliciosa dimostreranno ancora una volta di non essere dei veri coniugi. In particolare il cioccolatiere in diverse ...

Una Vita - Spoiler spagnoli : Ramon litiga con Antonito - la vedova di Samuel viene pedinata : Lo sceneggiato spagnolo Una Vita, nato dalla penna dell’autrice Aurora Guerra, continua a regalare colpi di scena e trame appassionanti. Le anticipazioni degli episodi, che verranno trasmessi sull’emittente LA 1 Tve questa settimana, rivelano che Antonito Palacios sarà ai ferri corti con il padre Ramon per essersi intromesso tra lui e l’ispettore militare e per aver intrapreso una relazione amorosa con la domestica Carmen. La vedova di Samuel ...

Una Vita - Spoiler fino all'11 maggio : Ursula vuole uccidere Diego - Blanca contro Jaime : Anticipazioni di Una Vita pronte a stupire. Nelle puntate da lunedì 6 a sabato 11 maggio, Arturo dirà addio a Silvia, mentre Blanca e Jaime avranno un acceso scontro. Infine Ursula chiederà a Samuel di eliminare Diego. Una Vita: Arturo lascia Silvia Le anticipazioni di Una Vita, riguardanti le puntate in onda dal 6 all'11 maggio, rivelano che Diego sbatterà Blanca fuori di casa, tanto da costringerla a chiedere ospitalità a Leonor. La figlia di ...