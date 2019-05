Carlo Ancelotti da una lezione a tutti | “Tiferò per loro in Europa League”

Luperto - è il tuo momento. Parola di Carlo Ancelotti : Stando a quanto riportato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è il caso di dire che è il momento di Sebastiano Luperto. Luperto è stato chiamato più volte senza indugi da Carlo Ancelotti per sostituire i centrali di difesa che hanno avuto problemi fisici. Già nel corso del ritiro estivo di Dimaro, è stato chiaro da subito che Luperto ha goduto della stima e della fiducia del mister, il quale si è opposto alla sua ...

Napoli - a tutto Davide Ancelotti (figlio di Carlo) : tra presente e futuro : Davide Ancelotti, vice del papà Carlo analizza il momento del club azzurro dopo gli ultimi risultati che non sono stati entusiasmanti. ”Il futuro – dice ai microfoni di Radio Kiss Kiss – e’ gia’ delineato, insieme al Club stiamo creando i presupposti per vincere. Intanto vogliamo e dobbiamo centrare l’obiettivo del secondo posto. Lo meritiamo perche’ siamo stabilmente in zona Champions ...

Napoli-Arsenal - Carlo Ancelotti : “Coraggio - intelligenza e cuore - così potremo fare l’impresa” : Domani sera al San Paolo il Napoli andrà a caccia della grande impresa contro l’Arsenal. In questa sfida di ritorno dei quarti di finale di Europa League i partenopei saranno chiamati a ribaltare il risultato dopo lo 0-2 dell’Emirates e servirà quindi una prestazione di altissimo livello per riuscire a battere i Gunners e continuare il proprio cammino verso il trofeo. Alla vigilia di questa attesissima partita, il tecnico Carlo Ancelotti ...

Napoli - Carlo Ancelotti sfida l’Arsenal : “voglio una squadra coraggiosa” : Napoli, Carlo Ancelotti è pronto alla gara contro l’Arsenal che può valere una stagione data la distanza dalla vetta in campionato “Voglio un Napoli soprattutto coraggioso: in queste sfide se non se ne ha si rischia di essere sopraffatti“. Sono le parole dell’allenatore del Napoli, Carlo Ancelotti, alla vigilia dell’andata dei quarti di finale di Europa League che vedrà i partenopei giocare all’Emirates ...

Napoli - l’importanza di chiamarsi Carlo Ancelotti : 13 punti in meno rispetto a Sarri e nessuno lo critica : Se si chiamasse Eusebio, magari sarebbe addirittura stato vicino all’esonero, come è successo a Di Francesco alla Roma, crocifisso per colpe non sue. Se si chiamasse Stefano, magari la società avrebbe fatto un duro comunicato di delusione sugli ultimi risultati, come ha appena fatto la Fiorentina con Pioli. Se si chiamasse Luciano, la dirigenza starebbe già programmando la prossima stagione con un altro tecnico, come fa l’Inter per il ...

Roma Napoli - Carlo Ancelotti in conferenza stampa IN DIRETTA : 1 nuovo post LIVE Nuovi post: 3 minuti fa Si è parlato tanto di mercato in questi giorni, con Allan e Koulibaly cercati da mezza Europa. Lei che idea si è fatto in merito? Allan e Koulibaly sono ...