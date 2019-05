Milan | senti Castagne | ' La Serie A mi piace | ma anche la Premier'

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana - ex compagna di Salvini - : Era un autentico "dominus", capace di influenzare e indirizzare le scelte della politica. A lui, si legge nelle carte dell'inchiesta, "f anno capo le nomine delle principali società pubbliche della ...

Tangenti Milano - imprenditore collabora. Sentita come teste capo segreteria di Fontana (ex compagna di Salvini) : C’è un primo imprenditore che ha iniziato a collaborare con i pm della Dda di Milano nell’inchiesta su un sistema di corruzione, appalti pilotati e finanziamenti illeciti che due giorni fa ha portato a 43 misure cautelari. L’imprenditore di una società partecipata del Varesotto si è presentato in Procura come teste, ma già col suo avvocato al seguito, ha iniziato a rendere dichiarazioni autoaccusatorie e utili alle indagini ed è stato, ...

Tangenti Milano : sentita come teste ex compagna di Salvini. Un imprenditore inizia a collaborare : Giulia Martinelli, ex compagna di Matteo Salvini e capo segreteria del Presidente della Lombardia Attilio Fontana, è stata sentita come teste dai pm della Dda di Milano nel filone di indagine in cui il Governatore risponde di abuso d’ufficio per un incarico in Regione a Luca Marsico, suo ex socio di studio. Da quanto si è saputo, gli inquirenti hanno cominciato anche gli accertamenti su una consulenza da 8 mila euro data ...

Milan - chiarimento tra Bakayoko e Gattuso a Milanello. Presenti Leonardo e Maldini : C'e' stato un chiarimento fra Rino Gattuso e Tiemoué Bakayoko all'indomani del battibecco in panchina durante Milan-Bologna. Secondo quanto filtra dal club rossonero, l'allenatore e il centrocampista ...

Milan - Matteo Salvini ironizza : “più che il Presidente Conte - vorrei sentire Antonio nuovo allenatore rossonero” : Matteo Salvini, alle prese con il caso Siri, glissa con un paragone calcistico: più che il Presidente del Consiglio Conte, il ministro dell’Interno vorrebbe sentire Antonio Conte come nuovo allenatore del Milan Mentre il caso Siri rischia di dividere le due anime politiche del governo italiano, Matteo Salvini trova il tempo di pensare al suo amato Milan. Il ministro dell’Interno ha ironizzato sulla vicenda Siri, spiegando d non ...

Gattuso a Casa Milan : presenti Leonardo e Maldini : MilanO - Rino Gattuso nuovamente a colloquio con la dirigenza dopo il pesante ko per 2-0 contro il Torino. Il tecnico rossonero è arrivato a Casa Milan poco dopo le 15 e ha incontrato Leonardo e ...

Razzismo in Milan-Lazio - Bergonzi : 'Se Mazzoleni ha sentito cori e non ha deciso...' : L'ex arbitro Mauro Bergonzi , interpellato a MC Sport sui cori razzisti in Milan-Lazio di Coppa Italia, ha così risposto: 'Se l'arbitro Mazzoleni li ha sentiti e non ha preso alcuna decisione, servono provvedimenti '.

Milan - Maldini e Leonardo presenti a Milanello : confronto con Gattuso e la squadra dopo la sconfitta in Coppa Italia : Maldini e Leonardo presenti a Milanello nella giornata odierna: confronto con Gattuso e la squadra dopo l’eliminazione dalla Coppa Italia contro la Lazio Situazione complicata in casa Milan. dopo i diversi passi falsi in campionato, i rossoneri si sono visti raggiungere dall’Atalanta, con Roma e Torino pericolosamente vicine. Il quarto posto che vale l’accesso alla prossima Champions League è a rischio ed ora che anche ...

Milan-Lazio 0-1 - Gattuso : 'Una figuraccia - la squadra è involuta. Buuu razzisti? Spero l'arbitro non abbia sentito' : 'abbiamo fatto una figuraccia, dobbiamo assumerci le responsabilità'. Sono le dure parole, alla Rai, di Rino Gattuso dopo la sconfitta contro la Lazio in semifinale di Coppa Italia. 'È un momento un ...

Milan - senti Gattuso : “Mendes è un amico - ma non andrò al Newcastle” : Rino Gattuso ha negato che il suo incontro con Mendes fosse legato ad un presunto addio al Milan a fine stagione “Con Mendes ci vediamo spesso, mi piace la buona cucina e parlare di calcio. Newcastle? Voci infondate. Ripeto, con Mendes c’è solo una grande amicizia“. Rino Gattuso ha parlato delle voci che lo vorrebbero in contatto con Mendes in vista di una nuova avventura in Premier League. Il tecnico del Milan, ai ...

Incontro sovranisti - a Milano assenti Le Pen e Orban. Ed è polemica : Un evento di lancio della campagna per le europee insieme ad alcuni possibili nuovi compagni di viaggio, ovvero i tedeschi di Alternative fur Deutschland e gli scandinavi del Danish people party e del Finns party. E' il senso che la Lega da' all'Incontro programmato per lunedi' all'Hotel Gallia di Milano, 'Verso l'Europa del buonsenso'. Ma intanto, Marine Le Pen, non partecipera' all'Incontro dei partiti sovranisti convocato a Milano da ...

Milan - senti Everton : “felice dell’interesse di un club enorme come quello rossonero - a Paquetà ho detto che…” : Il giocatore brasiliano ha ammesso di essere lusingato dall’interesse del Milan, svelando di averne parlato anche con Paquetà Dopo Paquetà, il Milan potrebbe pescare nuovamente in Brasile nella prossima finestra di mercato. Leonardo ha infatti messo gli occhi su Everton Sousa Soares, attaccante esterno classe 1996 di proprietà del Gremio già nel giro della Nazionale brasiliana. AFP/LaPresse Il giocatore verdeoro ha ammesso di essere ...

Inter e Milan - sentite il sindaco Sala : “niente stadio di proprietà dei club - deve essere del Comune” : Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha parlato del nuovo stadio che Milan ed Inter hanno in mente di costruire in quel di San Siro “Bisognerà trovare una formula perché sia di proprietà del Comune, con una concessione a lunghissimo termine. È chiaro che noi non possiamo perdere la proprietà dello stadio, è il solo vincolo che gli pongo“. Il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, avverte Milan ed Inter in merito alle intenzioni di ...