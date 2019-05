Formula 1 – Valtteri Bottas si ripete | doppietta Mercedes nelle seconde libere del Gp di

sportfair

(Di venerdì 10 maggio 2019)ancora una volta davanti a tutti a Barcellona:provedel Gp di Spagna E’ terminata la prima giornata di lavoro in pista a Barcellona per i piloti della1: i campioni delle quattro ruote sono scesi in pista per la seconda sessione di provedel Gp di Spagna, al termine delle quali il più veloce è stato nuovamente, questa volta seguito dal compagno di squadra Hamilton. Terzo crono per Leclerc, che si è lasciato alle spalle Vettel e Verstappen. Appena fuori dalla top ten Kimi Raikkonen, che si è migliorato rispetto al mattino, salendo all’11° posto nella classifica dei tempi. L'articolo1 –sidel Gp di Spagna TEMPI SPORTFAIR.

