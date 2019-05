F1 | Qualifiche GP Spagna 2019 | come vederle in tv e streaming Orari su Sky e TV8

oasport

(Di venerdì 10 maggio 2019) Dopo la giornata odierna, dedicata alle prime due sessioni di prove libere, il Gran Premio didi Formula Uno entra nel vivo. Domani, infatti, bisognerà fare attenzioni ai cronometri, in vista delleche andranno a comporre la griglia di partenza della gara di domenica. La Mercedes inizierà a gettare le basi per il suo ennesimo trionfo? Solitamente al Montmelò le vetture di Brackley non hanno rivali e cercheranno di avvicinarsi alla quinta doppietta iniziale consecutiva, per andare a scrivere un record che avrebbe dell’incredibile. E la Ferrari? Dopo l’opaca gara di Baku le Rosse proveranno a rifarsi sul circuito dove, va ricordato, avevano brillato nel corso dei test invernali, che ormai sembrano distanti anni luce. Il sabato del Gran Premio didi Formula Uno sarà trasmesso in diretta esclusiva da Sky Sport per mezzo dei canali Sky Sport F1 (207) ...

