Chiusa l' inchiesta Do ut des | tutti gli indagati e le accuse Aosta - Le

"La casa" al centro di spaccio - truffe e soldi falsi : sei indagati Aosta - Chiusa dalla Procura un'inchiesta culminata in accuse - a vario ... : Scene splatter a parte, c'è più di un elemento in comune tra il film del 1981 "La Casa" e l'indagine Chiusa in questi giorni dalla Procura di Aosta sui fatti con un alloggio nel cuore di Aostacome"...

Rigopiano - Chiusa inchiesta sul depistaggio : “Prefetto e staff nascosero telefonata di allarme” : Avviso di chiusura indagini per l'ex prefetto di Pescara Francesco Provolo e per il suo staff. Avrebbero nascosto la telefonata del cameriere Gabriele D’Angelo dell’hotel Rigopiano, travolto da una valanga il 18 gennaio 2017, che in mattinata aveva chiesto di liberare la strada. La Procura di Pescara contesta i reati di depistaggio e frode processuale.Continua a leggere

Mollicone - Chiusa inchiesta : 5 a giudizio : 22.32 Con 5 "avvisi" di garanzia la procura di Cassino (Fr) ha concluso le indagini sull'omicidio di Serena Mollicone, la studentessa di Arce uccisa all'inizio di giugno 2001, Gli indagati sono l'ex comandante dei carabinieri di Arce Franco Mottola, la moglie e il figlio Marco e due carabinieri all'epoca dei fatti in servizio nel comune del Frusinatee. I tre membri della famiglia Mottola sono indagati per concorso in ...

Inchiesta pompe funebri - Chiusa indagine : ANSA, - BOLOGNA, 16 APR - La Procura di Bologna ha chiuso le indagini dell'Inchiesta 'Mondo Sepolto', che tre mesi fa portò alla luce due cartelli di

Tragedia di Rigopiano - Chiusa l’inchiesta : c’è stato un grosso tentativo di depistaggio da parte della Prefettura : chiusa l’inchiesta bis sul disastro dell’Hotel Rigopiano di Farindola (Pescara), che conta sette indagati, ai quali la Procura di Pescara contesta i reati di depistaggio e frode processuale. In queste ore i carabinieri forestali, diretti dal tenente colonnello Annamaria Angelozzi, stanno ultimando le notifiche degli avvisi di conclusione delle indagini. Rischiano di finire a processo l’ex prefetto di Pescara Francesco Provolo, ...

Caso Cucchi - Chiusa l'inchiesta sui depistaggi : 8 carabinieri a rischio processo : La procura di Roma ha chiuso le indagini sui presunti depistaggi sul Caso Cucchi, il 31enne morto il 22 ottobre del 2009, dopo essere stato arrestato per droga. Ora, otto carabinieri rischiano il processo. Sono accusati, a vario titolo, di falso, favoreggiamento, omessa denuncia e calunnia.Tra gli indagati, anche Alessandro Casarsa, l'allora comandante del gruppo Roma, e Loranzo Sabatino, l'ex capo del Nucleo operativo dei carabinieri della ...

