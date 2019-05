Al Met le star si colorano di fluo! Acqua marina o lilla | l' imperativo è osare

huffingtonpost

(Di venerdì 10 maggio 2019) Il Met Gala è senza dubbio l’evento più cool del globo. Chiama a raccolta tutte ledel globo nella magnifica cornice di New York che fanno a gara per esibire i look più in voga del momento, con qualche sortita in campi futuristici. In questa sfida a colpi di outfit e accessori più ricercati, un’attenzione particolare è riservata ai capelli.Dando un’occhiata approfondita alle chiome del Met Gala 2019, il trend più forte che ne viene fuori è un nuovo tuffo nelle tonalità fluo. Chi ha rubato la scena sono sicuramente Lucy Boynton e Kylie Jenner rispettivamente con le loro capigliature,la prima e unviolaceo per la seconda. Degne di nota anche le punte lime e verde acido della nostra Donatella Versace. Bellissimi anche i biondi super platino ed estremamente innaturali di Rita Ora e Gwen ...

