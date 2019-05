Milano | in 30 mesi da Cariplo Factory 12 mila Job Opportunities

Milano - lega la fidanzata alla sedia e abusa di lei dopo mesi di percosse : arrestato : Gli schiaffi e le percosse immediatamente dopo essere andati a vivere insieme, poi la violenza sessuale ai danni della fidanzata. Sono i crimini di cui si è macchiato un 45enne italiano nei confronti della sua compagna di 25 anni di origini marocchine, e per i quali dovrà rispondere davanti alle autorità giudiziarie. La ragazza non usciva più di casa, e non poteva più avere contatti con nessuno, poi ha trovato il coraggio di denunciare il tutto ...

Milano : polizia arresta donna che deve scontare pena di 4 anni e 5 mesi : Milano, 23 apr. (AdnKronos) - La polizia ha arrestato a Milano una donna di nazionalità francese, su cui pendeva una condanna di quattro anni e cinque mesi di reclusione per vari furti aggravati. Gli agenti hanno notato la donna, residente in un campo nomadi cittadino, aggirarsi fra i passeggeri in

Milano - revocato l’affidamento terapeutico : altri 5 mesi di galera per Fabrizio Corona : Niente più interviste in televisione, sessioni di allenamento in palestra e serate passate in giro per l’Italia a promuovere il suo marchio d’abbigliamento. Il Tribunale di sorveglianza di Milano ha definitivamente revocato l’affidamento terapeutico nei confronti di Fabrizio Corona. Questa misura era stata disposta per concedere all’ex “re dei paparazzi” la possibilità di disintossicarsi dalla dipendenza psicologica dalla cocaina e permettergli ...

Milano - condannato a due anni e 8 mesi il maestro accusato di maltrattamenti ai bambini : condannato a due anni e otto mesi di reclusione il maestro di 64 anni imputato a Milano per una serie di maltrattamenti nei confronti di 18 bimbi di età compresa tra i 2 e i 5 anni di una scuola per l’infanzia di Pero, nel milanese. Lo ha deciso il giudice per l’udienza preliminare Anna Calabi al termine del processo con rito abbreviato. L’insegnante, che si è dimesso, era finito agli arresti domiciliari lo scorso novembre dopo ...

Meningite a Milano : morta bimba di 4 mesi/ Escluso il meningococco : niente profilassi : Meningite a Milano, una bimba di 4 mesi è morta presso la clinica De Marchi: Escluso il meningococco, niente profilassi per parenti

Salute - Milano : bimba di 4 mesi deceduta per sepsi da pneumococco : Una bimba di 4 mesi e’ deceduta ieri alla Clinica De Marchi – Policlinico per sepsi da pneumococco. Lo fa sapere una nota di Regione Lombardia. La piccola proveniva dall’ospedale di Busto Arsizio dell’Asst Valle Olona da dove, dopo i primi tempestivi accertamenti, e’ stata poi trasportata d’urgenza a Milano. E’ deceduta pochi minuti dopo l’arrivo in ospedale. E’ stata disposta ...

Fonsai - la corte d’Appello di Milano assolve Giulia Ligresti : revocato patteggiamento a 2 anni e 8 mesi : La corte d’Appello di Milano ha accolto l’istanza di revisione proposta tramite i suoi difensori da Giulia Ligresti e ha revocato il patteggiamento in primo grado a 2 anni 8 mesi di carcere assolvendola definitivamente. Giulia Ligresti era imputata per aggiotaggio e falso in bilancio nell’ambito del caso Fonsai. L'articolo Fonsai, la corte d’Appello di Milano assolve Giulia Ligresti: revocato patteggiamento a 2 anni e 8 mesi proviene da Il ...

Milano - arrestato ex Ad di Trenord : deve scontare 4 anni e 9 mesi : Milano, arrestato ex Ad di Trenord: deve scontare 4 anni e 9 mesi Giuseppe Biesuz, 57 anni, fermato mentre stava per imbarcarsi su un volo per Londra. Nel luglio 2018 la sentenza d'appello con le accuse di aver falsificato il curriculum per l’assunzione con una laurea inesistente e di bancarotta fraudolenta della società Urban ...