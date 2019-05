Kappa o Adidas | un Napoli internazionale si vede anche dagli sponsor

ilnapolista

(Di giovedì 9 maggio 2019) Il campionato ormai giunto quasi al termine ci consente di fare qualche riflessione sull’andamento della stagione e sul momento del, sia sul piano eminentemente sportivo e tecnico, sia sotto il profilo più squisitamente progettuale. Ilquest’anno ha raggiunto il quindicesimo posto nel ranking UEFA: una onorificenza che, al netto dei soliti mugugni ribellisti, certifica quanto di buono la società abbia costruito in questi anni. Anni nei quali il, seppur in diverse sfumature, ha recitato un ruolo da protagonista nel calcio europeo ed italiano. Inutile ribadire quanto questo non sia scontato: chi legge ilsta – e soprattutto chi lo critica ferocemente – conosce benissimo gli argomenti a sostegno di quella che, se solo riguardasse un altro club, parrebbe una ovvietà non meritevole di qualsiasi motivazione. Il progettoIn realtà, il progetto SSC ...

AntCec : Qui provo a fare un ragionamento sul brand SSC Napoli e sull’esigenza di trovare un partner commerciale di alto lig… - IlDebo : RT @napolista: #Kappa o #Adidas: la svolta inevitabile e le esigenze del brand #Napoli Adidas garantirebbe un salto di qualità sotto il pro… - SSCNapoliNews : Kappa o Adidas: la svolta inevitabile e le esigenze del brand Napoli -