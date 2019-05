Inchiesta nomine | la Raggi vittima di raggiro dei Marra

ilfogliettone

(Di giovedì 9 maggio 2019) "Laè statadi unro ordito dai fratelliin suo danno". Lo scrive il giudice Roberto Ranazzi in un passo delle motivazioni della sentenza con la quale il 10 novembre 2018 ha assolto con formula piena la sindaca di Roma, Virginia, dall'accusa di falso ideologico in relazione alla nomina di Renatoal dipartimento turismo del Campidoglio. Il magistrato del tribunale monocratico capitolino aggiunge poi: "Sotto l`aspetto formale la nomina diRenato non offre alcuna deviazione dalla procedura di interpello". Il problema sta nel fatto che a capo del personale c'era Raffaele, fratello di Renato.La candidatura di quest'ultimo, secondo il giudice "era stata pianificata dai due fratellimolti mesi prima già dalla prima metà di luglio 2016, quale alternativa al diniego del sindacoper la nomina diRenato come il capo o dice capo ...

umbriaOn : #Perugia, nuove #nomine all'#ospedale - saporiumbriassi : RT @cityjournal_: Antonio Onnis prende servizio e si mette al lavoro anche sui nomi del direttore sanitario e amministrativo -