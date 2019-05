Fratelli d' Italia chiede chiarimenti sul Parco degli Iblei

Europee. Accordo Movimento Stella d'Italia e Riva Destra per sostenere Fratelli d'Italia : E' un patrimonio utile, soprattutto per ricostruire il rapporto tra cittadini e politica'. Fabio Sabbatani Schiuma, Responsabile Nazionale di Fratelli d'Italia per i rapporti con l'associazionismo ...

Tangenti Milano - “finanziamento illecito a Fratelli d’Italia”. L’intercettazione : “Devo dare 10mila euro al partito di La Russa” : I finanziamenti illeciti alla politica da parte di uno degli arrestati nell’inchiesta della Dda di Milano sono stati disposti in favore di Fratelli d’Italia. È quanto afferma il gip del Tribunale di Milano nell’ordinanza con la quale ha disposto gli arresti di 28 persone e misure cautelari per altre 15. Il collettore dei soldi ai partiti, secondo la ricostruzione della procura guidata da Francesco Greco, era ...

Giorgia Meloni chiama Gianfranco Fini - il retroscena : che cosa ha in mente la leader di Fratelli d'Italia : Giorgia Meloni ha telefonato a Gianfranco Fini. Una telefonata avvenuta qualche giorno fa e che sta agitando la destra. La leader di Fratelli d'Italia, avrebbe chiamato l'ex fondatore di An ed ex presidente della Camera perché Fini, seppure fuori dalla politica e coinvolto nella vicenda processuale

Sperlonga - al via la stagione balneare : le perplessità di Fratelli d'Italia Sperlonga : Incassato dunque l'appoggio dei vertici nazionali del partito Fratelli d'Italia Sperlonga si prepara a battagliare su uno dei comparti fondamentali per l'economia del paese. Fratelli d'Italia ...

Europee : Rete Civica per le infrastrutture del mezzogiorno sosterrà Fratelli d' Italia : ...Sicilia nell'otticca dei rapporti commerciali tra Nord e sud europeo - commenta Maria Fernanda Gervasi - un'opera che anche l'Unione europea aveva dimostrato di volere ma che la vecchia politica, ma ...

Notte Bianca a Ragusa - Fratelli D'Italia : ottimo risultato : Per Fratelli D'Italia , che da tempo lanciava appelli per la rivitalizzazione del centro storico superiore e che aveva anche promosso una raccolta di firme in tal senso, la 'Notte Bianca' appena ...

Giorgia Meloni - dal Pd a Fratelli d'Italia : il listone del piddino a destra : Nel caos che si è scatenato a Rovigo per le prossime elezioni Amministrative, c'è spazio anche per l'esordio della lista di Fratelli d'Italia nella città veneta. Una prima volta resa possibile grazie a un ex esponente del Pd, Mattia Moretto, consigliere comunale uscente nel frattempo passato al part

Fragolata e "sConcerto" : il Primo maggio di Fratelli d'Italia : Una ' Fragolata ' a Roma, un concerto - anzi, uno 'sConcerto' - a Jesolo. E' il 'contro-Primo maggio' di Frateli d'Italia che festeggiano la festa dei lavoratori difendendo made in Italy e 'i ...

Sarno. Fratelli D'Italia presenta la lista dei candidati alla città : Mercoledì primo maggio ore 10,30 presentazione dei candidati Fratelli D'Italia per le elezioni comunali. Un gruppo giovane e coeso ed al servizio della collettività: politica per passione. L'appuntamento è al bar Prince, piazza municipio Sarno. Interverranno Anna Robustelli, candidato sindaco, Enrico Sirica, coordinatore cittadino Fratelli D'Italia, il senatore ...

Il deputato eletto col M5S Salvatore Caiata - noto per essere il presidente del Potenza Calcio - è passato a Fratelli d’Italia : Salvatore Caiata, deputato eletto col Movimento 5 Stelle ma formalmente espulso dal partito, ha annunciato ieri di essere passato a Fratelli d’Italia, il partito della destra radicale guidato da Giorgia Meloni. «Torno a casa perché il mio percorso politico si

Giorgia Meloni strappa il big del M5s a Di Maio : "Fratelli d'Italia è oltre la destra tradizionale" : "Nuovo acquisto" per Fratelli d'Italia. La leader Giorgia Meloni ha annunciato il passaggio a FdI dell'ex M5s Salvatore Caiata, che si è iscritto al gruppo parlamentare della Camera di FdI. "È l'ulteriore dimostrazione della nostra crescita e della capacità di Fratelli d'Italia di guardare oltre con