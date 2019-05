Formula 1 | Ecclestone bacchetta la Ferrari | “troppo presto per i team order Leclerc? Vi

sportfair

(Di giovedì 9 maggio 2019) L’ex boss della1 ha parlato del nuovo corso, soffermandosi anche sulle qualità di CharlesIl suo ciclo è terminato ormai, Bernieguarda la1 dall’esterno senza lesinare qualche critica a Liberty Media. Il circus è cambiato rispetto a qualche anno fa, ma Mister E non crede che questa sia la strada giusta da intraprendere. Photo4/LaPresse I nuovi piloti però lo convincono, a partire da Charles: “mi ero sbagliato, credevo che mandar via Raikkonen non fosse una buona mossa, ma prima di dare un giudizio definitivo aspetterei un po’. Certo, al momento Charles sembra super veloce, ha un grande controllo della macchina ed è persino, forse, più rapido di Vettel” le parole dialla Gazzetta dello Sport. “Difficile fare paragoni con i piloti del passato, però per personalità mi ricorda un po’ ...

