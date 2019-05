Un fan insulta Ilary | ' Sei diventata brutta | un mostro' Totti la difende | ' E tu sei un

U&D - spoiler Over : Sperti fa una segnalazione su Stefano - il cavaliere insulta laCipollari : Rissa sfiorata nel corso dell’ultima registrazione del trono Over di Uomini e donne, dove il cavaliere Stefano ha discusso pesantemente con Tina Cipollari, non prima di averla insultata. Il tutto come riportato dal sito ‘Il vicolo delle news’ che ci svela come la violenta lite sia partita da un pesante insulto del cavaliere ai danni dell’opinionista, avvenuto dopo una segnalazione di Gianni sul cavaliere e secondo la quale l’uomo si starebbe ...

Registrazione U&D del 24 aprile - Stefano insulta Tina : 'Fai schifo' - Maria potrebbe censurare : In questi giorni, in particolar modo mercoledì 23 aprile, è stata registrata una nuova puntata del trono over di Uomini e Donne. La puntata in questione è stata tra le più movimentate di questa intera stagione. Il motivo di tale sgomento risiede nelle innumerevoli discussioni e segnalazioni che sono pervenute su alcuni protagonisti del talk show. Ad animare maggiormente gli animi ci hanno pensato Stefano e Simona. I due esponenti si stanno ...

Di Maio passa il tempo a insultare Salvini e... sparisce. Il sondaggio parla chiaro : che brutta fine fanno i grillini : Dalla notizia dell'indagine su Armando Siri il M5s passa il tempo a picchiare durissimo contro Salvini. E gli elettori danno la loro risposta. Secondo il freschissimo sondaggio del TgLa7 di Enrico Mentana, la Lega è sostanzialmente stabile in testa alle scelte di voto, con il 32,3 per cento delle pr

Beppe Grillo insulta Matteo Salvini e i leghisti. "Meglio i grillini fanciullini che le carogne" : Da una parte i "fanciullini" del Movimento 5 Stelle, dall'altra "le carogne" della Lega e dei loro alleati "negazionisti". Torna in pista Beppe Grillo, e l'ultimo post sul suo blog è una a tratti surreale analisi della situazione politica attuale con vista sulle elezioni europee. Ma l'analisi del gu

Taylor Mega festeggia il milione e mezzo di fan. Ma viene insultata : "Tiratela di meno" : Taylor Mega sa bene come attirare l'attenzione. Ma soprattutto come far parlare di sé. E anche questa volta ha colpito nel segno. L'influencer - a capo dell'industria - ha voluto condividere con i suoi fan il milione e mezzo di seguaci. E quale miglior modo se non con champagne e bikini? Così, la bella bionda ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto provocante e allo stesso tempo provocatoria. E poi ci ha piazzato anche una didascalia ...

Laura Boldrini - altro delirio contro Matteo Salvini : 'I suoi fan girano con i pitbull e insultano la polizia' : Volano ancora stracci tra Matteo Salvini e Laura Boldrini , dopo la presenza dell'ex presidente della Camera a Verona per protestare contro il Congresso delle Famiglie. Rivolgendosi alla Boldrini, sui ...

Laura Boldrini - altro delirio contro Matteo Salvini : "I suoi fan girano con i pitbull e insultano la polizia" : Volano ancora stracci tra Matteo Salvini e Laura Boldrini, dopo la presenza dell'ex presidente della Camera a Verona per protestare contro il Congresso delle Famiglie. Rivolgendosi alla Boldrini, sui social, Salvini aveva scritto: "Vi insegna lei la libertà. Queste presunte 'femministe' parlano tant

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : 'fanatici'. Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini : 'Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a ...

Luigi Di Maio insulta le famiglie di Verona : "fanatici". Matteo Salvini risponde : è guerra : I vicepremier litigano anche sul Congresso mondiale della Famiglia che si sta tenendo a Verona. Sul palco, infatti, è salito Matteo Salvini: "Sono qui a sostenere col sorriso una giornata di festa, a sostenere il diritto a essere madre, a essere padre e a essere nonni. A sostenere la necessità dell'

Domenica In - Ornella Vanoni insulta la Venier su Califano : 'Tu gliel'avresti data? Zoc...' : Nel corso della puntata di ieri di Domenica In, tra le varie ospiti c'è stata anche Ornella Vanoni. La donna si è lasciata andare ad una lunga ed intensa intervista con Mara Venier in cui ha ripercorso le tappe più importanti della sua vita. La cantante ha affrontato numerosi aspetti del suo passato, sia dal punto di vista personale che professionale. Nel momento in cui l'attenzione si è spostata sui suoi amori, però, è scoppiato l'impossibile. ...