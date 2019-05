Pitbull azzanna al volto due sorelline | gravissima la più piccola

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Francesca Bernasconi La più, 18 mesi, è in rianimazione, mentre l'altra, 12 anni, ha riportato ferite al braccio e al labbro. Sembra che il cane, che viveva con la famiglia, abbia attaccato senza motivo Ieri sera, in una villetta di Santhià, in provincia di Vercelli, nel Torinese, una bimba di un anno e mezzo è stata aggredita dal cane, un, mentre si trovava in casa. Secondo le prime informazioni, sembra che l'animale, che vive con la famiglia, si sia improvvisamente lanciato contro due, una di 18 mesi e l'altra di 12 anni e le abbiate, colpendole in varie parti del corpo. A riportare le ferite più gravi è stata la bimba piùta al viso, che è stata trasportata immediatamente in ospedale, insieme alla sorella. Ladi 18 mesi è stata portata all'ospedale infantile Regina Margherita di Torino, dove questa notte è stata ...

