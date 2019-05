Pallavolo – Matteo Piano a Roma con la maglia azzurra | “tornare in Nazionale grazie a

Pallavolo - Serie A1 Maschile - Matteo Piano avvisa Modena : 'vogliamo portare la sfida a Gara-3' : Il capitano della Revivre Axopower mette le cose in chiaro in vista di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto contro Modena ' Dobbiamo portare in campo la nostra miglior qualità: ognuno con ...

Pallavolo – Serie A1 Maschile - Matteo Piano avvisa Modena : “vogliamo portare la sfida a Gara-3” : Il capitano della Revivre Axopower mette le cose in chiaro in vista di Gara-2 dei quarti di finale dei Playoff Scudetto contro Modena “Dobbiamo portare in campo la nostra miglior qualità: ognuno con il suo valore, sapendo che dall’altra parte c’è una squadra che in gara 1 ha fatto una grande prova”. Parola di Matteo Piano che, dall’alto della sua esperienza, indica la strada ai suoi compagni in vista di gara 2 dei quarti di ...