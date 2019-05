Le lingue morte? Più vive che mai Ecco i cruciverba in latino e greco

ilgiornale

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Pier Francesco Borgia Dalla rivista «Hebdomada Aenigmaticum» nasce ora un libro. Che viene venduto in tutta Europa I pionieri portano i nomi di Donaludus Anas (Paperino) e Michael Musculus (Mickey Mouse). Sono stati i beniamini di Walt Disney insieme con l'Asterix transalpino i primi personaggi a fumetti a parlare in. Da almeno un quarto di secolo la lingua di Cicerone e Ovidio è tornata in auge e le librerie sfoggiano le ultime edizioni di veri e propri bestseller come Viva ildi Nicola Gardini e La lingua geniale (dedicato al) di Andrea Marcolongo oltre ai già citati fumetti. Ma non basta. È venuto il tempo anche dei. Dal un lustro su internet spopola una rivista. Hebdomada Aenigmatum. Nata da un'idea di Luca Desiata, ingegnere romano di 47 anni, con l'hobby dell'enigmistica e una felice propensione per ile ilantico ...

