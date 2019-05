La rete di potere di Giancarlo Giorgetti

espresso.repubblica

(Di mercoledì 8 maggio 2019) Ministeri, consulenze, burocrazie e affari. Unadi amici lombardi portati a Palazzo Chigi. Così il sottosegretario consolida il suo controllo sull'esecutivo Missione nello spazio, la corsa contro il tempo degli amici della Lega per ottenere 18 milioni "

simonapiacenti : RT @lisa_antonilli: Come riconoscere una #FakeNews? Le notizie false non sono una novità, ma ora i #social hanno amplificato il loro potere… - lisa_antonilli : Come riconoscere una #FakeNews? Le notizie false non sono una novità, ma ora i #social hanno amplificato il loro po… - ValledAosta : Rete Civica, 'sì a convalida Peinetti perchè noi non badiamo ai giochi di potere' -