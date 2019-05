Ue | Tria non sorpreso | previsioni non tengono conto del I trimestre

Secondo Tria non c'è da preoccuparsi per le previsioni economiche dell'Ue : Milano. Il ministro delle Finanze, Giovanni Tria, dice di non temere le nuove previsioni economiche sull'Italia in arrivo oggi da Bruxelles in una giornata in cui i mercati europei stanno ancora contando i danni del nuovo round sulla guerra dei dazi. Intanto l'Istat, nella sua nota mensile, avverte:

Salvini al cancelliere ausTriaco Kurz : “Non può dare lezioni all’Italia” : Il governo italiano non ha molti amici a Bruxelles e nelle capitali europee, soprattutto quando si parla di conti pubblici e politiche migratorie. Non fanno sconti nemmeno coloro che governano in coalizioni con partiti alleati con la Lega. Il cancelliere austriaco Sebastian Kurz nell’intervista di ieri alla Stampa è stato molto chiaro sul rigore ch...

Calcio - Europei Under17 2019 - Carmine Nunziata : “Con la Germania grande atteggiamento - ma sarà importante non sottovalutare l’AusTria” : Domani sera alle ore 20.00 a Longford la Nazionale italiana si giocherà contro l’Austria il pass per i quarti di finale degli Europei Under17 di Calcio. Gli Azzurrini, dopo aver battuto all’esordio la Germania per 3-1, si trovano infatti in testa al Gruppo D e vincendo potrebbero ottenere la qualificazione con un turno di anticipo se nell’altra sfida i tedeschi non riuscissero a battere la Spagna. Contro la Germania gli Azzurrini hanno ...

Europee - il cancelliere ausTriaco Kurz : “Più sanzioni contro chi sfora le regole del debito. Italia non diventi seconda Grecia” : Dopo aver bocciato la proposta del premier ungherese Viktor Orban di un’alleanza tra il Ppe e i sovranisti capeggiati da Matteo Salvini, il cancelliere austriaco Sebastian Kurz chiede maggior rigore nei confronti dei Paesi “irresponsabili” nelle politiche sul debito. Come l’Italia. “Ci sono troppe poche sanzioni nella Ue, ad esempio contro chi sfora le regole del debito o lascia passare i migranti irregolari da uno Stato ...

ConfindusTria 'nei primi mesi del 2019 non c'è crescita' : Infatti, l'economia viene definita come ' non in crescita ' e gli investimenti ' in calo ', così come, i consumi ' deboli '. Fondamentalmente, il Centro studi Confindustria vede il Paese in una ...

Tria sull'Italia : "Non siamo in recessione. Economia solida nonostante debolezze strutturali" : " Non siamo in recessione ", afferma il titolare dell'Economia, definendo l'Economia italiana "solida" a dispetto delle "storiche debolezze strutturali, che non sono scomparse perché nulla ancora le ...

Nutri-Score sui prodotti Danone - McCain - Bofrost e Findus anche in Germania. L'indusTria tedesca dichiara guerra e lancia un'etichetta ... : Il sistema sviluppato dalla Federazione per la legislazione e la scienza alimentare , BLL, indica il contenuto di calorie, grassi, grassi saturi, zucchero e sale per 100 grammi o una porzione di ...

Elezioni europee - Le Iene contro Dino Giarrusso : “Si fa campagna elettorale per M5s con noi ma non c’enTriamo nulla” : “Dino Giarrusso si fa campagna con vestito e soprannome ‘Iena’. Noi de Le Iene non c’entriamo nulla. Con i migliori auguri, Dino rimetti la divisa nell’armadio! Dino Giarrusso da più stagioni non fa più parte de Le Iene perché ha scelto di fare politica, nel Movimento 5 Stelle“. È la denuncia fatta dalla redazione de Le Iene in un comunicato in cui il programma di Mediaset prende le distanze dall’ex ...

Caso Siri - parla Di Maio : “Non arreTriamo sulla questione morale” : Governo, Di Maio su Siri: “Non arretriamo sulla questione morale,bisogna rispettare le regole”. Il vicepresidente del Consiglio, Luigi di Maio, nel corso della presentazione del programma elettorale del M5S per le elezioni europee, ha fatto chiaro riferimento alla vicenda del sottosegretario leghista alle Infrastrutture e ai Trasporti, Armando Siri, che è indagato per corruzione. Il capo politico pentastellato, ha fatto capire che ...

Luigi Di Maio stoppa drasticamente Tria : “Con noi l’IVA non aumenterà - sia chiaro” : Tria spiega che bisogna ridurre la spesa o bisognerà aumentare l’IVA, Di Maio lo stoppa categoricamente O aumenta l’Iva oppure si taglia la spesa: il ministro dell’Economia, Giovanni Tria, usa parole chiare riguardo alla prossima legge di Bilancio ed esclude che si possa evitare di aumentare l’Iva facendo salire il deficit. “Il bilancio dello Stato – … Continue reading Luigi Di Maio stoppa drasticamente ...

Sale il Pil nel primo trimestre : +0 - 2% «Italia non è più in recessione tecnica» Disoccupati giù - Tria : economia solida : Su base annua aumento dello 0,1%. L’Istat: recupero è ancora moderato, persiste la fase di ristagno dell’economia. Il Pil italiano è ancora del 5% inferiore ai livelli pre-crisi