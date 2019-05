Tolosa | 17enne prende 4 donne in ostaggio in una tabaccheria | ' Sono il braccio armato dei

ilmessaggero

(Di martedì 7 maggio 2019) Un diciassettenne si è asserragliato in un bar di Blagnac, vicino ando cinque persone in. Il ragazzo, il cui nome è Yanis, già noto alle forze dell'ordine, avrebbe aperto due ...

Agenzia_Ansa : #Francia Presa ostaggi a #Tolosa, ancora almeno 3 in mani sequestratore In corso negoziati con la polizia. Sequestr… - infoitestero : Quattro persone prese in ostaggio vicino a Tolosa da un 17enne. 'Sono il braccio armato dei Gilet Gialli' - giornalettismo : A #Tolosa, uomo ha preso in ostaggio cinque donne, ha sparato contro la polizia e ha gridato: «Sono il braccio arma… -