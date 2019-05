Migranti e diritti umani Concorso e premiazione

Migranti : Mediterranea - 'violati diritti umani - denunceremo responsabilità italiane e Ue' : Palermo, 3 mag. (AdnKronos) - "Tra il pomeriggio e la serata di ieri si sono visti all'opera i micidiali effetti prodotti nel Mediterraneo Centrale dall'ultima trasformazione della missione EunavforMed "Sophia": aerei militari europei (sicuramente delle Forze Aeree di Malta, ma sulla zona volavano a

La denuncia dell’Ong Mediterranea : “Migranti respinti in Libia - grave violazione diritti umani” : Mare Jonio, nave dell'ONG Mediterranea, ha denunciato il respingimento di circa 180 migranti in Libia nonostante l'assenza di condizioni di sicurezza minime nel paese. Un barcone con a bordo cento migranti è stato intercettato dagli uomini della Guardia Costiera libica mentre era diretto a Lampedusa: a renderlo noto la nave Mare Jonio della missione Mediterranea, che ha denunciato che i migranti sono stati ricondotti in Libia nonostante le ...

Le ambiguità del governo di López Obrador : difendere i diritti umani e deportare i Migranti. : Ricordando poi che nei prossimi mesi la politica migratoria del governo non cambierà, tra le righe ha di fatto ammesso che tale politica è subordinata alle direttive che arrivano da Washington [3]. ...

Sea Eye - Carlotta Weibl sfida Salvini : "Ai Migranti gli stessi diritti dei cittadini Ue" : Concedere ai migranti gli stessi diritti dei cittadini Ue. Ad alzare il tiro sul tema-accoglienza è la ong tedesca Sea Eye, già al centro di un nuovo braccio di ferro (perso) con Matteo Salvini per la nave con 64 migranti a bordo cui non è stato concesso l'ingresso nelle acque italiane a Lampedusa.

Migranti - l'ultima di Sea Eye : "Stessi diritti dei cittadini Ue" : La nave Alan Kurdi della ong tedesca Sea Eye è diretta verso Malta. Dopo che che le famiglie si sono rifiutate di separarsi per far sbarcare a Lampedusa due bambini con le madri, come richiesto dalle autorità italiane, il ministro dell'Interno Matteo Salvini ha augurato loro "buon viaggio verso Berlino". La Merkel però ha preferito optare per una "soluzione europea".La nave attualmente si trova in acque internazionali al largo di Malta ed è in ...

Slovacchia - Caputova : mie priorità diritti - ambiente e Migranti : Roma, 6 apr., askanews, - 'Stato di diritto, difesa dei valori costitutivi europei e occidentali, dialogo con le Ong, politica per salvare l'ambiente, cooperazione e integrazione europea e solidarietà sui migranti. Ecco le mie priorità nei primi cento giorni e oltre'. Lo dice Zuzana Caputova, la neoeletta presidente ...

Migranti - Mare Jonio a Lampedusa/ Salvini 'porti chiusi' - Conte 'tutelati diritti' : Mare Jonio a Lampedusa dopo aver soccorso 50 Migranti. Salvini "I porti sono chiusi, spero in arresto dei responsabili". Il commento del premier Conte.