Jared Leto ha portato la sua testa decapitata al Met Gala 2019

Jared Leto festeggia a torso nudo e i fan impazziscono : Jared Leto ha usato Instagram per festeggiare un compleanno molto importante: quello dell'album dei Thirty Seconds to Mars, This is War. Per celebrare questa ricorrenza il cantante ha pubblicizzato il Camp Mars, un'esperienza immersiva dove la band suonerà l'album dal vivo nel week-end del 7-9 Settembre 2019 a Malibù, Los Angeles.Tuttavia i fan del cantante sembrano non aver posto l'attenzione tanto sull'annuncio del festival, quanto ...