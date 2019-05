Il Grande Fratello sui conti correnti Arrivato l' ok ai controlli selettivi dell' Agenzia

Ascolti Tv Lunedì 6 maggio - Grande Fratello - Montalbano e Made in Sud : Ascolti Tv Lunedì 6 maggio (articolo in aggiornamento, i dati usciranno dopo le 10) Rai 1 – Il Commissario Montalbano – Par Condicio – milioni e % Rai 2 – Made in Sud – milioni e % Rai 3 – Report – milioni e % Canale 5 – Grande Fratello – milioni e % Rete 4 ore 21:25 Quarta repubblica – mila e % Italia 1 – Star Wars Episodio VI – Il ritorno dello Jedi – milioni e % La7 ...

Grande Fratello - resoconto quinta puntata : Imparato fuori - Jessica decide di non rientrare : Canale 5 ha trasmesso ieri, 6 maggio, la quinta puntata del Grande Fratello 16, il reality show condotto da Barbara d'Urso con la collaborazione degli opinionisti Iva Zanicchi e Cristiano Malgioglio. La diretta dalla casa più spiata d'Italia ha sancito il nome del nuovo eliminato, scelto con un vero e proprio plebiscito da parte dei telespettatori. Anche Jessica Mazzoli, assente dal programma già da due settimane, ha dovuto dire addio alla sua ...

Grande Fratello 2019 - nomination e pagelle/ Tradimenti e due di picche - 5a puntata shock! : pagelle Grande Fratello 2019 e nomination: nella quinta puntata Cristian Imparato è stato eliminato, Francesca De Andrè ha scoperto un tradimento.

Jessica Mazzoli lascia il Grande Fratello : 'Formalità - che non dipendono da noi - non mi permettono di proseguire il percorso' : Jessica Mazzoli non è più una concorrente del Grande Fratello 2019. Durante la diretta della quinta puntata è stata ufficializzata la notizia, in collegamento Jessica ne ha spigato le motivazioni : '...

Grande Fratello - lettera per Serena Rutelli dal fratello 'La mia porta è aperta' : È così che Serena Rutelli riceve per la seconda settimana consecutiva una lettera dal passato. Dopo essere stata raggiunta dalla mamma biologica, e aver rifiutato di conoscerla, la ragazza ha ricevuto ...

Grande Fratello 16 - Valentina Vignali : "Soleil Sorge si è fatta tutta la Serie A". Malgioglio : "Da querela" (VIDEO) : A quanto pare, tra Valentina e Soleil Sorge non scorre buon sangue... #GF16 pic.twitter.com/Kv4V98JTFB— Grande Fratello (@GrandeFratello) 6 maggio 2019 "Si è fatta tutta la Serie A". Questa l'accusa lanciata da Valentina Vignali ai danni di Soleil Sorge durante la lunga diretta del Grande Fratello 16 di lunedì 6 maggio 2019. La cestista aveva già espresso il suo duro giudizio nei confronti dell'attuale compagna di Jeremias Rodriguez negli ...

Grande Fratello : eliminato - nominati e la decisione su Jessica Mazzoli : Grande Fratello: chi è stato eliminato e chi è stato nominato? News su Jessica Mazzoli È successo davvero di tutto nella quinta puntata del Grande Fratello 16. Dalla lettera del Fratello di Serena Rutelli al confronto di Ivana Icardi e Gianmarco Onestini, senza dimenticare l’ingresso di Daniele Interrante, sono stati tanti gli argomenti che ha […] L'articolo Grande Fratello: eliminato, nominati e la decisione su Jessica Mazzoli ...

Grande Fratello 16 : Jessica Mazzoli eliminata (video) : Jessica Mazzoli eliminata dalla casa del 'Grande Fratello 16'. Ad annunciare l'uscita dal gioco della cantante, a poche ore dalla diretta della quinta puntata, la sua pagina ufficiale Instagram:prosegui la letturaGrande Fratello 16: Jessica Mazzoli eliminata (video) pubblicato su TVBlog.it 06 maggio 2019 23:40.

Grande Fratello 2019 - quinta puntata in diretta : fuori Cristian Imparato : Cristian - Grande Fratello 2019 quinta puntata per il Grande Fratello 2019 e qui su DavideMaggio.it, come ogni lunedì sera, scatta il liveblogging, per seguire e aggiornare in diretta minuto per minuto tutto ciò che accade in studio e, soprattutto, nella casa nel corso della serata. Grande Fratello 2019: la diretta minuto per minuto della quinta puntata 21.45: Si accendono le luci in studio, con Barbara D’Urso già al centro, che ...