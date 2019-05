Allarme dell' Europa | ' Italia al palo | non cresce più' Pesa l' incertezza politica

Allarme dell’Europa : «L’Italia “al palo”» : Le tradizionali previsioni economiche di primavera della Commissione europea suonano da campanello d’Allarme per Ue ed Eurozona, e bocciano il Belpaese

L’Allarme dell’Ue : “Italia ultima per crescita e investimenti - preoccupano occupazione e debito” : L’Italia è ferma come nessun altro. Non cresce più. Non lo farà quest’anno, lo farà timidamente il prossimo anno, se tutto va bene e il contesto internazionale non si deteriorerà ulteriormente. Nel frattempo il Paese rimane ultimo nella classifica europea della crescita per il 2019 e il 2020, confermando la non invidiabile performance già registrat...

L’Allarme delle Nazioni Unite sul drammatico collasso della biodiversità : “Una specie su otto si estinguerà a breve” : Un milione di piante e animali scompariranno dal pianeta in poco tempo e la salute degli ecosistemi si sta deteriorando più velocemente che mai. L’allarme arriva dalle Nazioni Unite: la Piattaforma intergovernativa scientifico-politica sulla biodiversità e gli ecosistemi (Ipbes) si è riunita a Parigi dal 29 aprile a oggi e ha reso pubblico l’esito di tre anni di ricerche sullo stato della biodiversità. “Le più importanti istituzioni del mondo si ...

Libia - l’Allarme dell’Unhcr : nel 2019 una persona su tre è morta nella rotta del Mediterraneo : “Mi hanno torturato così tanto. Li pregai di non torturare la mia famiglia”. Niamey, dopo più di anno di percosse incessanti e scosse elettriche da parte dei trafficanti libici, è spezzata. Non può più camminare perché ha le gambe paralizzate. La sua testimonianza, raccolta dall’Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati (Unhcr), è quella di una delle tante persone che hanno tentato di scappare dalla Libia. Una fuga ...

Onu - Allarme sul degrado ambientale : “Un milione di specie animali e vegetali a rischio estinzione”. E la colpa è dell’uomo : Un declino della natura “senza precedenti” che ha portato un milione di specie animali e vegetali, ossia una su otto di quelle totali, a rischio estinzione nel breve termine. L’allarme lanciato dalle Nazioni Unite sulla base di uno studio della Piattaforma intergovernativa per la biodiversità e i servizi ecosistemici (Ipbes), gruppo di esperti provenienti da 110 Paesi sui 132 dell’Onu, racconta di una situazione ambientale che ...

Maltempo : crollo delle temperare in Trentino - agricoltori in Allarme per l’alto rischio gelate : A seguito delle nevicate fuori stagione sulle montagne del Trentino, gli agricoltori sono in allarme dato il brusco abbassamento delle temperature e l’alto rischio di gelate. Nella scorsa notte le minime hanno di poco superato lo zero nel fondovalle, ma per le prossime ore le minime sono previste in ulteriore in calo con probabili gelate anche a quote medio-basse, stando alle comunicazioni di MeteoTrentino. Nel contempo gli agricoltori ...

E' stata la scuola a lanciare l’Allarme! Bologna - sesso con la figlia minorenne della compagna : Un uomo di 38 anni è stato arrestato a Bologna per aver abusato sessualmente della figlia minorenne della sua compagna convivente. A lanciare l'allarme era stata la scuola, preoccupata dai brutti voti e dalle assenze della ragazza. Secondo gli inquirenti, le violenze sarebbero avvenute tra febbraio e giugno 2018, prima con palpeggiamenti e poi con rapporti sessuali completi.

Asteroidi - l'Allarme della Nasa : «Un grosso impatto è atteso in 60 anni» : Se non staremo attenti agli Asteroidi faremo la fine dei dinosauri. È il concetto, magari allarmistico, dell'amministratore capo della Nasa Jim Bridenstine,...

Allarme dell'Onu : "Crisi globale per resistenza ai farmaci" : Rischi per la salute e per l'economia, quest'ultimi paragonabili a quelli della crisi finanziaria globale del 2008 del 2009 , con la possibilità che entro il 2030 almeno 24 milioni di persone possano ...

L'Allarme della CGIA : "Più Iva significherà più nero" : ... 'Di fronte a una crescita economica ancora molto timida e incerta, l'eventuale incremento dell'Iva condizionerebbe negativamente i consumi interni e, conseguentemente, tutta l'economia, penalizzando ...