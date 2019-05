Viktor Orban non sosterrà il Ppe | Fidesz Cerca un nuovo candidato

Viktor Orban prepara il patto con Salvini per una nuova Europa : Viktor Orban prepara le fondamenta del patto con Matteo Salvini: "Non leghiamoci alla sinistra, cerchiamo un'altra strada, quella della cooperazione con la destra europea. Non sappiamo quale formazione Salvini costruirà, ma speriamo riesca a crearne una forte". In un' intervista alla Stampa, primo ministro ungherese e leader del partito Fidesz spiega: "Il Ppe deve collaborare con questa destra europea. Non è un segreto che io ...

Elezioni europee : cinque falsi miti fra populisti - migranti e Viktor Orbán : I cittadini temono «l’emergenza migranti», il voto «servirà solo a Salvini», l’Europa «è divisa fra Ovest e Est»... Sono alcune fra le analisi che si leggono più spesso sul voto di maggio. E se fossero falsi miti? Se lo è chiesto il think tank The European council of foreign relations, provando a smascherare i luoghi comuni più diffusi sull’appuntamento di maggio. Eccoli...

Ungheria - la danza di Viktor Orban - il sovranista cristiano : «l'anti-Merkel sono io» : Nagy attribuisce questa crescita impetuosa alle iniziative del governo per il rilancio dell'economia, compresa la riduzione delle tasse e i benefici per l'alloggio offerti alle famiglie e regole di ...

Matteo Salvini da Viktor Orban il 2 maggio : un gancio nel Ppe per l'intesa popolari-populisti : Non solo sovranisti extra Ppe. Matteo Salvini non demorde: vuole influenzare gli equilibri al Parlamento europeo e vuole sedersi al tavolo che conta dopo il voto di maggio, il tavolo che deciderà le future cariche dell'Ue. E allora, tra un battibecco di governo e l'altro, il leader della Lega ha in programma una visita a Budapest dal premier ungherese Viktor Orban per il 2 maggio prossimo, apprende Huffpost. Il nazionalista Orban alla ...

Elezioni europee - Marine Le Pen e Viktor Orban disertano l’incontro sovranista di Matteo Salvini : All'incontro sovranista promosso da Matteo Salvini e previsto per lunedì a Milano non parteciperanno Marine Le Pen e Viktor Orban, secondo la Lega non erano stati invitati. Ci sarà invece l'ultradestra tedesca. L'appuntamento aprirà la campagna elettorale che si chiuderà il 18 maggio a piazza Duomo.Continua a leggere

Tu quoque Viktor. Orban diserta la kermesse sovranista di Salvini per non irritare il Ppe : Il premier ungherese Viktor Orban non parteciperà all'incontro dei partiti sovranisti in programma lunedì prossimo a Milano, convocato dal leader della Lega Matteo Salvini. Non ci sarà neppure alcun rappresentante del suo partito Fidesz. Lo ha confermato una fonte vicina al giornale Nepszava. Orban, secondo la stessa fonte, non vuole rompere con il Partito popolare europeo e spera di evitare l'espulsione e anzi di spostare a ...

L’Ungheria plasmata da Viktor Orbán : L’Ungheria rappresenta l’1,92 per cento della popolazione europea e lo 0,8 per cento del pil. Eppure ha un peso ben superiore a queste cifre quando si tratta di influenzare gli orientamenti politici. Leggi

Il PPE ha sospeso il partito del primo ministro ungherese Viktor Orbán : Per l'approvazione di diverse leggi illiberali e per la campagna politica diretta contro Jean-Claude Juncker

Europee. Ppe sospende Fidesz - partito di Viktor Orban : “Soluzione concordata” : L’assemblea politica del partito Popolare Europeo ha deciso di sospendere Fidesz del premier ungherese Viktor Orban dal partito. La condotta di Fidesz sarà monitorata da un collegio composto da tre probiviri che riferiranno alla presidenza del Ppe a tempo debito con un report dettagliato. La decisione, si precisa nel testo votato con 190 sì e tre contrari, è stata “concordata” tra Fidesz e il Ppe. La sospensione di Fidesz ha ...

Il caso Viktor Orban sul tavolo del Ppe. Juncker consiglia l'espulsione - probabile sospensione : Il caso Fidesz sul tavolo del Ppe. È il giorno della scelta per i Popolari europei sui rapporti con il premier ungherese Viktor Orban. "Consiglio ai miei amici del Ppe di espellere Fidesz, il partito di Orban" ha detto il presidente della Commissione europea Jean Claude Juncker in un'intervista alla radio tedesca. Tuttavia l'orientamento che prende piede è quello di una sospensione dei magiari.Il partito ungherese rischia ...

La famiglia ideale per Viktor Orban? Quella del meme del «fidanzato distratto» : «Abbiamo bisogno di bambini ungheresi», aveva detto Viktor Orban lo scorso febbraio, prima di lanciare la sua campagna per aumentare la natalità in Ungheria. Il premier ungherese per incentivare i ...

Giorgia Meloni tenta lo scippo di Viktor Orban : "Per combattere George Soros..." : Giorgia Meloni ha rilanciato l'offerta per il presidente dell'Ungheria, Viktor Orban, di aderire al gruppo europeo dei Conservatori. Il leader del Fidesz - Unione Civica Ungherese è ormai ai ferri corti con i vertici del Partito popolare europeo, sempre più orientato verso l'esclusione del partito d