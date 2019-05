Renzi a Salvini | basta selfie e pagliacciate | contrasti camorra

Renzi contro Salvini 'Basta selfie e pagliacciate. Contrasti la camorra o si dimetta' : Cronaca Sparatoria a Napoli, Salvini: "A Pietrelcina prego per la bimba" di VITTORIA PRINCIPE contro il vicepremier si è nuovamente espresso oggi il sindaco di Napoli Luigi De Magistris , che su ...

“Salvini dove sei??” - da Renzi a Marcucci : “Salvini altro che ministro… un influencer - dimettiti!” : Attacco frontale contro Salvini da parte del PD, tuona Renzi: “Lasci stare il viminale…” ma non solo anche Marcucci spara sul ministro: “In Italia abbiamo un influencer altro che ministro…” «In una giornata come oggi il Ministro dell’Interno di un Paese civile non insulta gli avversari, ma va a Napoli a combattere la Camorra. Se … Continue reading “Salvini dove sei??”, da Renzi a ...

"Salvini dove sei?". Da Zingaretti a Renzi - opposizione all'attacco : "Salvini, dove sei? - chiede - I fatti di cronaca degli ultimi giorni ci restituiscono l'immagine di un'Italia ormai fuori controllo". E "Salvini dov'è? È ancora in Ungheria? Ci spiega cosa sta ...

Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : 'Stuprano e ammazzano e lui intanto...'. Ma è serio? : E fin qui, qualcuno dirà, normale polemica politica all'italiana. Ma Renzi non si accontenta e va, o scende, sul personale: 'Io mi chiedo: ma OGGI c'è un Ministro dell'interno in questo Paese? E se c'...

Matteo Renzi - sciacallata ignobile contro Matteo Salvini : "Stuprano e ammazzano e lui intanto...". Ma è serio? : L'ultima frontiera di Matteo Renzi: la sciacallata. Lezione: come sfruttare la tragica sparatoria di Napoli (con una bambina di 4 anni ferita gravemente da un proiettile vagante) e la rapina mortale di Viterbo (un anziano ucciso brutalmente nel suo negozio) contro Matteo Salvini. "A Napoli si spara

Salvini - lite tra Della Vedova e Rinaldi su La7 : “Promise di ridurre accise su benzina e non l’ha fatto”. “Neanche Renzi” : Botta e risposta vivace a Omnibus (La7) tra il segretario nazionale di +Europa, Benedetto Della Vedova, e Antonio Maria Rinaldi, candidato Della Lega alle elezioni europee. Della Vedova lamenta l’eccessiva attenzione del dibattito mediatico e politico sul caso Siri: “Tutto questo serve a Lega e M5s per non parlare delle questioni più concrete. Intanto, la benzina aumenta, la crescita non c’è, la recessione avanza. Mi auguro che nel corso Della ...

Matteo Renzi torna a criticare e attaccare Di Maio e Salvini : “Tutto quello che toccano si ferma” : Matteo Renzi torna a parlare con toni critici di Luigi Di Maio e Matteo Salvini Tutti i giorni litigano, sbuffano, polemizzano. Si fanno dispetti e ripicche al punto da far sembrare – rispetto a loro – statisti persino i bambini dell’asilo. Dovunque mettono le mani loro qualcosa si ferma, a cominciare dall’economia italiana. A chi … Continue reading Matteo Renzi torna a criticare e attaccare Di Maio e Salvini: “Tutto quello che ...

Matteo Renzi sulla foto di Salvini col mitra : Non scaricherà mai Morisi - loro due sono la stessa cosa : Matteo Renzi ha scelto la sua piattaforma online per scrivere di fake news. Parlando della foto di Matteo Salvini che impugna un mitra, seguita dalla didascalia "siamo armati", Renzi fa riferimento al discorso di una giornalista britannica che ha denunciato le responsabilità di Facebook nella corruzione del sistema democratico : "In molti hanno chiesto le dimissioni di Morisi. Ma è una richiesta assurda: perché Salvini non scaricherà mai Morisi, ...

Salvini : 'Governo lavori - basta polemiche'. Il M5s : 'Lega su Siri come Renzi con Boschi' : Ancora scintille tra due alleati dopo il rocambolesco Cdm di ieri sul decreto Crescita con l'accordo a metà sul salva-Roma. Di Maio annuncia battaglia in Parlamento sulle dimissioni del ...

Eugenio Scalfari - delirio politico : "Governo Salvini-Renzi. E Luigi Di Maio..." : Posto che "Salvini, a quanto sembra, non si fida molto di Di Maio" e che Di Maio potrebbe "aprire una tresca con il Pd per capovolgere in questo modo la sua posizione politica con un partito che pure essendo in fase di rilancio non riuscirebbe a superarlo", secondo Eugenio Scalfari il vicepremier le

Se Salvini tifa Renzi : Roma. Che l’un Matteo faccia il tifo per l’altro, dopo anni di sfacciato odio reciproco, appare in fondo come uno di quei bizzarri paradossi tipici della politica. E così, con ciclica cadenza, da qualche settimana a questa parte i parlamentari Renziani sono tornati a sentirsi domandare, dai leghisti

Paolo Becchi mette in guardia Matteo Salvini : "Vuole fare come Renzi. Di Maio? No - da chi deve guardarsi" : Alle europee di maggio Matteo Salvini arriva proprio come Matteo Renzi nel 2014. Parola di Paolo Becchi, che intravede un trionfo leghista simile al 40% del Pd ma che al tempo stesso, intervistato da Lospecialegiornale.it, mette in guardia il Capitano. Leggi anche: "Potrebbe anche finire come Renzi

Scanzi si scaglia contro Salvini e lo paragona a un pagliaccio - a Renzi - a Povia e Fonzie : Matteo Salvini, negli ultimi anni, può essere considerato il politico che è riuscito con successo a risollevare le sorti di un partito che sembrava destinato all'oblio: la Lega. Lo storico partito del nord, prima del suo avvento, faticava a raggiungere il 5%, oggi secondo i sondaggi può essere considerato il primo partito italiano, con percentuali oltre il 30% ed un consenso che oggi esiste anche al Sud. La figura del Ministro dell'Interno, ...

Scanzi : “Passare da Berlinguer a Salvini è come farlo dai Pink Floyd a Povia. E non chiede mai scusa - come Fonzie e Renzi” : “Chi sono i ‘pagliacci’ nel mio libro? Sono quei politici che ci hanno tolto la voglia di amare la politica. Io nel mio libro ne individuo tre: Berlusconi, Renzi e Salvini“. Così, a L’Aria che Tira (La7), il giornalista de Il Fatto Quotidiano, Andrea Scanzi, spiega il titolo del suo ultimo lavoro, “La politica è una cosa seria. Da Berlinguer a Salvini, dieci motivi per cacciare i pagliacci” (ed. ...